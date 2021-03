Nella prima puntata, lo avevamo lasciato in un limbo, a fianco della sua Marina (Isabella Ragonese). Nella seconda ed ultima puntata di Rocco Schiavone 4, in onda questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle 21:20 su Raidue, ritroviamo il protagonista interpretato da Marco Giallini in ospedale.

Per il Vicequestore di Aosta, insomma, poteva andare peggio. Ma la ferita provocatagli dalla sparatoria a cui ha preso parte insieme alla sua squadra, oltre che a costringerlo in un letto d’ospedale, lo ha quasi portato a stare per sempre a fianco della donna che ha sempre amato e che ancora immagina accanto a sé.

Nel finale di questa breve quarta stagione (co-prodotta da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, con la regia di Simone Spada), però, non ci sarà spazio solo per il sentimento: Rocco dovrà anche indagare su quello che sembra essere un caso di malasanità ma che in realtà si rivela qualcosa di differente. Perché il lavoro segue Rocco Schiavone anche quando lui non dovrebbe lavorare.

Cosa succede nel secondo episodio di Rocco Schiavone 4?

Nella seconda puntata, “Ah l’amore, l’amore” (tratto dall’omonimo romanzo del 2020 di, edito dae disponibile anche in e-book), Schiavone è ricoverato in ospedale, dove è appena stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Nello stesso periodo della sua degenza, però, perde la vita Roberto Sirchia, noto industriale della zona. La causa del decesso sembra essere un errore trasfusionale, ma Rocco sente che qualcosa non quadra ed, in segno di gratitudine verso il primario Negri che lo ha operato, inizia ad indagare.

Le foto della seconda puntata di Rocco Schiavone 4 Guarda le altre 21 fotografie → In pigiama e Loden, Schiavone si ritrova così ad aggirarsi di notte ed in gran segreto tra i corridoi del nosocomio, dove scopre un’umanità che soffre, ma dove sente anche la voce di Marina, che invece lo incita a tornare a vivere. Casella (Gino Nardella), intanto, è sempre più cotto della sua vicina di casa Eugenia, mentre Antonio (Alberto Lo Porto) non riesce più a gestire le sue tre amanti.

Tra Fumagalli (Massimo Reale) e la Gambino (Lorenza Indovina), invece, la passione è ormai evidente a tutti. Arriva così la fine dell’anno, e Rocco è pronto a passare la notte di San Silvestro con una donna bellissima ed affascinante: chissà che non sia lei a riaccendere in lui la scintilla dell’amore.

Rocco Schiavone 4, streaming

E’ possibile vedere Rocco Schiavone 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.