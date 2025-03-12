Le anticipazioni dell’ultima puntata di mercoledì 12 marzo 2025, alle 21:25, di Rocco Schiavone 6, la sesta stagione della serie tv in onda su Raidue (co-prodotta da Rai Fiction e da Cross Productions) con Marco Giallini nei panni del protagonista, il Vicequestore di Aosta nato dalla penna di Antonio Manzini.

Rocco Schiavone 6, ultima puntata: “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?”

Che fine ha fatto Furio?

Rocco Schiavone non ha nemmeno il tempo di prendere fiato dopo il terribile caso appena risolto, quello dell’omicidio di Mirko Sensini quando Brizio (Tullio Sorrentino) lo informa che Furio (Mirko Frezza), partito per l’Argentina in cerca di Sebastiano (Francesco Acquaroli), ha smesso di dare sue notizie. Cosa gli sarà successo?

Rocco vola in Argentina

Temendo il peggio, Brizio e Rocco sono costretti a volare in Sudamerica alla ricerca dell’amico misteriosamente scomparso. In un paese straniero, senza contatti né indizi, non è facile mettersi sulle tracce di Furio. Ma grazie alle capacità investigative di Rocco e a qualche asso nella manica, finalmente Furio viene rintracciato a Buono Aires.

Cosa aspettarsi dal viaggio?

I tre amici, riuniti, decidono di proseguire insieme decifrando gli ultimi indizi che conducono a Sebastiano. Nessuno di loro, però, sa cosa aspettarsi da quell’ultima tappa e come potranno reagire a un nuovo incontro con Sebastiano. Rocco, con il cuore sempre più pesante, porta con sé questo tragico dilemma fino alla fine del viaggio.

Quante sono le puntate di Rocco Schiavone 6?

In tutto, gli episodi della sesta stagione sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raidue ne manda in onda uno a settimana per quattro settimane. Il finale di stagione va in onda il 12 marzo.

Dove vedere Rocco Schiavone 6?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Rocco Schiavone 6 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.