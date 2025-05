Su Rai 2, torna Rocco Schiavone 6, la serie tv con protagonista Marco Giallini, giunta alla sesta stagione, tratta dai romanzi e racconti di Antonio Manzini che firma anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu e Marco Dell’Omo.

Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film. La regia è a cura di Simone Spada.

Di seguito, trovate tutti i dettagli sulla sesta stagione.

Rocco Schiavone 6: quando esce?

La sesta stagione di Rocco Schiavone andrà in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 19 febbraio, alle ore 21:25. Sempre dal 19 febbraio, tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay.

Rocco Schiavone 6, quante puntate sono?

In totale, le puntate della sesta stagione sono quattro, ciascuna della durata di 100 minuti. Rai 2 ne manda in onda una per volta, ogni settimana, per un totale di quattro serate. Il finale di stagione va in onda il 12 marzo 2025.

Rocco Schiavone 6, il cast

Le foto di Rocco Schiavone 6 Guarda le altre 23 fotografie →

Marco Giallini è Rocco Schiavone;

è Rocco Schiavone; Paolo Bernardini è Italo Pierron;

è Italo Pierron; Christian Ginepro è Mimmo D’Intino;

è Mimmo D’Intino; Massimiliano Caprara è Michele Deruta;

è Michele Deruta; Ugo Casella è Gino Nardella;

è Gino Nardella; Antonio Scipioni è Alberto Lo Porto;

è Alberto Lo Porto; Massimo Reale è Alberto Fumagalli;

è Alberto Fumagalli; Filippo Dini è il Procuratore Baldi;

è il Procuratore Baldi; Massimo Olcese è il Questore Costa;

è il Questore Costa; Francesco Acquaroli è Sebastiano;

è Sebastiano; Tullio Sorrentino è Brizio;

è Brizio; Mirko Frezza è Furio;

è Furio; Lorenza Indovina è Michela Gambino.

Rocco Schiavone 6, trama

Nonostante sia stanco e in lotta con la malinconia dei ricordi, Rocco Schiavone sarà alle prese con nuovi complicati casi da risolvere con il suo grande talento nel condurre le indagini. Trasferito per motivi disciplinari ad Aosta, città che non ama, Rocco Schiavone ha un senso etico tutto personale, che raramente coincide con quello che un poliziotto dovrebbe avere: è sboccato, brusco, con un passato oscuro e molti scheletri nell’armadio e le sue azioni spesso esondano i margini della legalità. Per Rocco Schiavone, non è facile tornare a svolgere i propri compiti di vicequestore di Aosta, soprattutto da quando deve convivere con la consapevolezza del tradimento dell’amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.

Rocco Schiavone 6 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere Rocco Schiavone 6 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale della serie nella quale è possibile rivedere le stagioni precedenti.