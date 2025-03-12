Rocco Schiavone 7 ci sarà? Il vicequestore più famoso della tv italiana potrebbe tornare in onda con nuove avventure prossimamente su Raidue, dopo il buon successo della sesta stagione di cui oggi, mercoledì 12 marzo 2025, va in onda l’ultima puntata. L’ultima parola spetta alla Rai, ovviamente, la premesse per un ritorno di Marco Giallini nei panni del suo amato Schiavone ci sono tutte.

Rocco Schiavone 7, i libri a cui ispirarsi

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Rocco Schiavone, nonostante i numerosi episodi prodotti (in tutto, ad oggi, ventiquattro), ha avuto sempre come fonte la saga letteraria di Antonio Manzini (edita da Sellerio), permettendo la trasposizione sul piccolo schermo di quasi tutti i romanzi e racconti con protagonista il vicequestore romano trasferito ad Aosta.

Anche la sesta stagione è stata tratta dai suoi libri, nello specifico dai racconti “La ruzzica de li porci”, “Quota 2.050 S.L.M.” e dai romanzi “Le ossa parlano” e “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?”.

Per un’eventuale settima stagione si potrebbe proseguire su questa strada: da adattare ci sono ancora due romanzi di Manzini, “ELP” (del 2023) e “Il passato è un morto senza cadavere” (2024). A questi si aggiungono alcuni racconti usciti all’interno di alcune raccolte della casa editrice, come “Le ferie d’agosto” (del 2013), “Rocco va in vacanza” (del 2014), “L’anello mancante” (del 2015), “Senza fermate intermedie” (del 2017), “L’amore ai tempi del Covid-19” (pubblicato solo on-line nel 2020, per sostenere l’ospedale Spallanzani di Roma) e “Killing Food” (del 2023). Insomma, Schiavone ha ancora molto da raccontare.

Gli ascolti di Rocco Schiavone 6

Seppur in calo rispetto al passato, la sesta stagione di Rocco Schiavone ha regalato a Raidue ottimi ascolti, confermandosi come uno dei prodotti di punta della rete (che in passato ha rischiato di perderlo a beneficio di Raiuno, ma il trasloco non è mai avvenuto).

La media delle prime tre puntate (su quattro) della stagione è di 1,9 milioni di telespettatori (share del 10,3%). In particolare, è da notare che il terzo episodio del 5 marzo, “Le ossa parlano”, ha superato in ascolti Raiuno, che ha mandato in onda il film “The Fabelmans” (1,7 milioni e 9,6% contro 1,3 milioni e 8,4%).

Quando esce Rocco Schiavone 7?

Sulla data di uscita di Rocco Schiavone 7, bisogna innanzitutto aspettare il via libera della Rai. Poi Cross Productions, che produce la serie, potrà mettersi in moto con la produzione, il che implica la stesura dei copioni, i casting dei personaggi di puntata, la scelta delle location e le riprese. Solitamente i nuovi episodi di Rocco Schiavone vanno in onda a due anni di distanza dai precedenti: questo ci fa pensare che, nel caso di rinnovo, vedremo le nuove puntate nel 2027.