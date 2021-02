Prima l’intervista a Le Iene, poi gli ingressi negli studi di Fuori dal Coro e Cartabianca. Uno dopo l’altro, scacciando accuratamente il rischio di una sovrapposizione evitata per appena tre minuti. E così, se alle 22.41 Rocco Casalino salutava Mario Giordano, alle 22.44 eccolo riapparire su Rai 3, dove Bianca Berlinguer aveva strategicamente preso tempo.

Su Rete 4 va in scena un faccia a faccia con Mario Giordano che, alla fine del duello, chiede di lasciare all’ex portavoce un autografo su un suo cartonato. Poco prima, invece c’era stato il gran rifiuto. “Se le facessi vedere una clip del Grande Fratello lei si arrabbierebbe?”, aveva domandato Giordano. “No, basta. Solo se fai vedere anche una clip di Matteo Renzi alla Ruota della fortuna e di Matteo Salvini al Pranzo è servito”. Il padrone di casa alza le mani e rinuncia: “Non la faccio vedere, l’avevamo preparata ma non la faccio vedere”. Un veto che, al contrario, non si era manifestato domenica sera a Live-Non è la D’Urso, con Rocco disponibile a ripercorrere l’esperienza televisiva dell’autunno del 2000.

Poco dopo, come detto, Casalino approda a Cartabianca. Ad accoglierlo ci sono Andrea Scanzi, in collegamento, e Bruno Vespa, in presenza. Il tema del Grande Fratello riemerge e, pure qui, Rocco mette in funzione il pilota automatico: “Quella di gieffino è l’etichetta peggiore, dura da vent’anni. Se avessi ucciso qualcuno avrei già scontato la pena. Viene utilizzata sempre in maniera offensiva. Di Salvini non ha detto che ha fatto il Pranzo e Servito e che Renzi ha fatto la Ruota”.

A punzecchiare Casalino è soprattutto Vespa, particolarmente in palla: “Al Grande Fratello eri cattivissimo e sei rimasto cattivissimo. Hai tentato seriamente di influenzare i giornalisti mandando le veline. Facevi filtrare certe notizie ed altre no. Per te il Gf è stato l’università, sei rimasto in casa 93 giorni su 100”.

Casalino reagisce, rispedendo le frecciate al mittente: “Io non ho imparato niente dal Gf. Sono stato in una casa, ho preso il sole, ho giocato, ho fatto dei massaggi. Dopodiché ho fatto vent’anni di studi, ho lavorato come giornalista, ho letto tutto. Io sono questa roba qui“. Il braccio di ferro va avanti per diversi minuti, con Rocco che alla fine del match accusa il colpo, evidenziando la metamorfosi di Vespa in trasferta: “Sto rimanendo sconvolto, sei terribile”.