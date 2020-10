“Roby, tu hai fatto il test?”. “No, io faccio solo le musiche, il testo l’ha fatto Stefano D’Orazio”. Il meraviglioso e surreale botta e risposta è andato in scena a Stasera Italia durante uno scambio di battute tra Barbara Palombelli e Roby Facchinetti. Una chiacchierata disturbata da problemi di collegamento, ma che proprio per questo motivo ha regalato il momento decisamente più divertente della serata.

“È bellissimo, non ci siamo capiti, con questo andremo su Striscia, è una gag che nemmeno se ce la fossimo scritta…”, ha commentato la Palombelli, brava nell’uscire immediatamente dall’imbarazzo.

Pochi minuti prima la conduttrice aveva parlato con l’ex componente dei Pooh del brano ‘Rinascerò, Rinascerai’, realizzato in pieno lockdown assieme a Stefano D’Orazio. Un atto d’amore per la sua Bergamo che la padrona di casa ha voluto nuovamente celebrare. Cambiando argomento, dal rientro da un servizio, Facchinetti non ha però colto il riferimento al tema dei tamponi, credendo che si stesse ancora parlando della canzone. Una gaffe su cui lo stesso cantante ha successivamente ironizzato.