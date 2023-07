Da Sky Tg24 a Rai3. Questo è il percorso di Roberto Inciocchi, uno che la tv la frequenta da molti anni (Start, FuoriCampo), ma il cui nome suona praticamente sconosciuto a quasi tutto il pubblico televisivo italiano. D’altronde il rischio dell’operazione che porterà alla conduzione di Agorà (su Rai3 dall’11 settembre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.00), al posto di Monica Giandotti, il giornalista ex Sky Tg24 (quindi un esterno) è proprio la scarsa riconoscibilità agli occhi dell’audience generalista (per dire, non esiste una pagina Wikipedia a lui dedicata).

Roberto Inciocchi da Sky Tg24 a Rai3: il precedente Semprini

Non una questione inedita per la tv pubblica, che nel 2016 si ritrovò alle prese con il caso Gianluca Semprini. All’epoca il giornalista lasciò Sky Tg24 per passare a Rai3, dove gli fu affidato Politics – Tutto è politica, il programma che raccolse la pesante eredità di Ballarò (dopo la fortunata era Floris, il talk show passò nelle mani di Massimo Giannini, ma le cose non andarono bene) e che dopo poco più di due mesi di messa in onda fu chiuso a causa dei bassi ascolti registrati.

A quel punto Semprini, travolto dalle critiche, fu ‘retrocesso’ a RaiNews24 per alcuni mesi. Soltanto nell’estate 2018 il giornalista uscì dal Purgatorio e tornò ad affacciarsi sulle reti generaliste. In quell’estate, infatti, condusse La vita in diretta estate con Ingrid Muccitelli. Nel 2021, poi, affiancò Roberta Capua nello stesso contenitore che ancora oggi lo vede al timone, però in compagnia di Nunzia De Girolamo.

Roberto Inciocchi apprezzato da Giorgia Meloni

Il percorso su Rai3 e in generale nei meandri Rai di Roberto Inciocchi – profilo professionale che risulta apprezzato dalla Premier Giorgia Meloni, che intervistò alcuni mesi fa nel giorno finale della festa di Fratelli d’Italia nella romana piazza del Popolo – sarà caratterizzato dagli stessi inevitabili ostacoli e si mostrerà un azzardo oppure sarà all’insegna di una invidiabile linearità? La risposta arriverà nei prossimi mesi.