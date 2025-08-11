Roberto Giacobbo: età, lauree, la figlia modella, la moglie, la malattia e i giorni in rianimazione

Conduttore, autore, scrittore e divulgatore, ha dedicato la sua carriera alla scoperta e alla narrazione dei misteri che attraversano la storia, la scienza e la cultura. La sua passione per l’archeologia misteriosa, l’ufologia e le tematiche legate al paranormale lo hanno reso noto al grande pubblico, con una carriera che si è sviluppata attraverso programmi di successo, libri e collaborazioni di prestigio.

Le origini venete di Roberto Giacobbo non impediscono una forte connessione con Roma, dove nasce nel 1961. Cresciuto a Lusciano, nel casertano, Giacobbo si distingue fin da giovane per la sua curiosità intellettuale. Dopo aver frequentato il liceo scientifico e giocato nella squadra di basket scolastica, intraprende la sua carriera nel mondo della radio. Il suo esordio avviene nel 1984, quando diventa autore per Radio Dimensione Suono (RDS).

Laureato in economia e commercio, Giacobbo si dedica anche alla scrittura e alla creazione di contenuti per la radio e la televisione, sviluppando una carriera che si consolida negli anni successivi.

L’ascesa nel mondo della televisione e il periodo difficile

Il debutto di Giacobbo come autore televisivo avviene all’inizio degli anni ’90, con programmi come Ciao Italia e Ciao Italia Estate su Rai 1. La sua passione per la comunicazione e il talento nell’ideazione di format innovativi lo portano rapidamente a diventare uno degli autori più richiesti in Rai. Nel 1992-1993, firma il programma Big!, un format dedicato ai ragazzi che ottiene grande successo. Giacobbo si distingue anche per i suoi lavori su Rai 2, tra cui Mezzogiorno in famiglia e La festa della mamma, nonché per i programmi di cronaca come La cronaca in diretta, che gli valgono un Oscar TV.

Nel 1997, Giacobbo inizia a esplorare temi legati al mistero, un terreno che diventerà il suo marchio di fabbrica. Autore di Misteri per Rai 2, Giacobbo si specializza nella produzione di programmi che affrontano temi enigmatici come archeologia, ufologia, misticismo e pseudoscienza. Il suo programma Stargate – Linea di confine, in onda su Telemontecarlo (TMC), diventa il primo magazine televisivo italiano sui misteri della storia e dell’archeologia. L’approccio innovativo e le sue capacità comunicative lo rendono subito un volto riconoscibile del piccolo schermo.

Nel 2003, Giacobbo approda in Rai con il programma Voyager – Ai confini della conoscenza, che conquista una vasta audience grazie alla sua formula che mescola divulgazione scientifica e racconti di misteri. Lì, insieme alla collega Stefania La Fauci, si occupa di argomenti affascinanti, dai fenomeni paranormali alla ricerca storica, consolidando ulteriormente la sua fama come esperto di misteri.

Oltre alla sua carriera televisiva, Giacobbo si è affermato anche come scrittore. Sono numerose le sue pubblicazioni. Nel 2018, Giacobbo passa a Mediaset, dove inizia a condurre Freedom – Oltre il confine su Rete 4, un programma che esplora tematiche legate a misteri, scoperte archeologiche e realtà alternative. Questo nuovo capitolo della sua carriera segna il suo ritorno come protagonista della televisione, con un programma che raccoglie ampi consensi e rinforza la sua reputazione di esperto di misteri.

Nel 2020, però, Giacobbo affronta una difficile battaglia personale contro il COVID-19, che lo costringe a un ricovero d’urgenza. Dopo essersi ripreso, ritorna in televisione con rinnovata energia, continuando a portare avanti la sua missione di divulgatore.