Roberto Bolle balla il Bolero a Sanremo 2024

Roberto Bolle torna a Sanremo per la terza volta, ma per la finale del Festival 2024 balla una delle coreografie più iconiche del ‘900

Roberto Bolle a Sanremo 2024. ospite della Serata Finale di sabato 10 febbraio, regala una delle sue performance – e una delle coreografie – più apprezzate. Sul palco dell’Ariston Bolle ha danzato il Boléro di Ravel con la coreografia di Maurice Béjart, uno dei balletti più iconici della danza mondiale. Suggestivo e ipnotico per la musica e per il movimento, il Bolero è ormai nel repertorio di Bolle, che lo ha eseguito per la prima volta nel 2018 ma che ha portato recentemente anche al Teatro Arcimboldi di Milano. Arriva direttamente da Londra, dove si è esibito ieri sera alla Royal Opera House ed è stato celebrato per i suoi 25 anni come ballerino ospite: con orgoglio ha sottolineato che “non è usuale che un ballerino calchi il palcoscenico del Covent Garden per 25 anni“.

Ora il tavolo rosso che ospita il protagonista di una delle coreografie cult del balletto novecentesco è arrivato sul palco più ‘nazional-popolare’ d’Italia, quello del Teatro Ariston.

L’esibizione di Bolle a Sanremo

La sua esibizione è stata una meraviglia: accompagnato da 18 ballerini del Bejart Ballet di Losanna, con cui ha portato la coreografia all’Arcimboldi, ha proposto una versione ovviamente ridotta dell’orginale, ma che non ne ha indebolita la bellezza.

“E’ la prima volta che si vede in tv”

dice Bolle. Diciamo che la sua performance ha reso nonostante la regia abbia troncato spesso un’emozione. Ma Bolle che balla resta salvifico per gli occhi.

“È una grandissima emozione essere qui. Quando Ama mi ha chiamato sono stato felicissimo e ho detto subito sì. Non potevo perdere questa opportunità: ho sempre creduto nell’idea di portare la danza in luoghi popolari, al pubblico più ampio possibile e questo è il luogo più adatto, l’edizione da non perdere. Salirò sul palco con un brano iconico della danza del ‘900, mai fatto nella tv italiana, anche perché non è facile ballarlo su un palco non destinato alla danza”

aveva dichiarato Bolle in conferenza stampa, nel corso della quale ha anche annunciato il ritorno su Rai 1.

Bolle da Sanremo a Viva la danza!

Assente a Capodanno, visto che il suo tradizionale show del 1° gennaio non è stato prodotto quest’anno, lasciando spazio a uno speciale Meraviglie d’Africa, Roberto Bolle rassicura i fans e annuncia il suo ritorno in prima serata con uno show tv tutto a base di danza. Si tratta di Viva la Danza! e andrà in onda il 29 aprile in prima serata su Rai 1, nella Giornata internazionale della danza. I dettagli arriveranno più in là.