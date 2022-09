Cosa ci faceva Roberto Benigni oggi pomeriggio agli studi televisivi De Paolis in via Tiburtina a Roma? È questa la domanda che sta iniziando a circolare in queste ore negli ambienti della tv (d’altronde bisognerà pure ingannare l’attesa per l’esito delle elezioni politiche). Secondo quanto risulta a TvBlog, l’attore premio Oscar per La Vita è bella intorno alle ore 17.00 sarebbe stato impegnato in alcune registrazioni televisive. Come quasi sempre accade quando di mezzo c’è Benigni, vige il più assoluto riserbo sui dettagli del progetto. La conferma arriva anche dal fatto che presso gli studi De Paolis si stato montato un enorme tendone, proprio per proteggere Benigni da occhi indiscreti. Insomma, tutto top secret.

Le voci che abbiamo raccolto in queste ore parlano di un programma/evento tv affidato proprio all’attore toscano famoso in tutto il mondo che ad ottobre prossimo, precisamente il 27, compirà 70 anni. Compleanno tondo che, guarda caso, potrebbe rappresentare un pretesto per celebrare il suo talento cristallino in televisione, luogo che ha frequentato assiduamente tra gli anni ’70 e ’80 e dal quale negli ultimi tempi invece si è allontanato.

Tra le sue più recenti apparizioni sul piccolo schermo c’è quella, quasi passata inosservata, a Una pezza di Lundini su Rai2, a giugno scorso. Nel 2020 Benigni è stato ospite del Festival di Sanremo, il primo condotto e diretto artisticamente da Amadeus. Un anno dopo – in piena pandemia – sarebbe dovuto arrivare il bis, in coppia con Adriano Celentano, ma l’operazione non si concretizzò.

Il 25 marzo 2021 Roberto Benigni, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in diretta su Rai1, ha recitato il XXV canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Va ricordato che pochi giorni fa Paramount+ (come si può leggere nel link sopra) ha annunciato la produzione Francesco Il Cantico proprio con Roberto Benigni. Che la registrazione odierna riguardi proprio questo titolo?