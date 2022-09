Tutto è pronto per le maratone televisive che accompagneranno lo spoglio del voto delle elezioni politiche tra la notte di domenica 25 e la giornata di lunedì 26 settembre 2022 (QUI i dettagli). Da Bruno Vespa, Giuseppe Brindisi e Nicola Porro fino all’irremovibile Mentana, i volti dell’informazione Rai, Mediaset, La7 e Sky e delle le principali all news racconteranno l’esito con una copertura di palinsesto d’eccezione per le dirette elettorali.

Dunque alla chiusura delle urne (ore 23) si scateneranno gli exit poll, i commenti e le analisi dei risultati ufficiali del voto degli italiani. Un flusso continuo di dati fino all’esito finale, all’interno di una moltitudine di trasmissioni che andiamo ad elencarvi nella consueta guida degli appuntamenti, canale per canale:

Elezioni politiche 2022, i risultati negli speciali Rai

Rai seguirà la giornata di voto attraverso speciali, approfondimenti e spazi dedicati nei telegiornali e radiogiornali, con gli aggiornamenti sull’affluenza, i commenti, le analisi e – dopo le 23.00, a urne chiuse – con exit poll e proiezioni. Un impegno che proseguirà il 26 settembre per informare sull’esito dello scrutinio.

Ad aprire la notte elettorale saranno Rai 1 e Rai 3 domenica sera dalle 22.40, rispettivamente con Porta a Porta – Speciale Elezioni, in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni. Da mezzanotte si aggiungerà anche la diretta del Tg2. Rai 1 poi cederà la linea (come da segnalazione della guida tv di Rai Play) a Rai News 24 dalle 2:30 del mattino sino alle 6, dove proseguirà il racconto con costanti aggiornamenti. Anche Rai 2 e Rai 3 si dovrebbero fermare attorno alle 2:30/2:40.

Il 26 settembre alle 6 Tg1 Mattina riprenderà la linea per Speciale Elezioni sino alle ore 11 (Unomattina non andrà in onda). Rai 2 riaccenderà uno speciale Tg2 alle 10, mentre il turno per il Tg3 scatterà alle 12:25 (dopo la consueta edizione delle 12).

Nel daytime pomeridiano, dopo l’edizione delle 13:30, il Tg1 speciale elezioni prenderà il posto di Oggi è un altro giorno dalle 14.05 alle 16.05. Si continuerà con Tg3 Speciale Elezioni dalle 14.50 alle 16.30 e su Rai 2 con Tg2 Speciale Elezioni dalle 16.30 alle 17.50.

Solo per i telespettatori della Sicilia, lunedì 26 settembre, dalle 16.40 alle 17.20 Rai 3 trasmetterà lo Speciale Tgr dedicato alle elezioni regionali, accorpate alle nazionali nell’election day del 25 settembre e in cui i cittadini siciliani voteranno per il Presidente della Regione e l’Assemblea regionale.

In prima serata Tg2 Post alle 21.00 su Rai 2, Presa Diretta – Speciale Elezioni in onda alla stessa ora su Rai 3 e Linea Notte, in onda a partire dalla mezzanotte. Su Rai 1, dopo la partita della Nazionale Italiana di calcio in Nations League, Bruno Vespa tornerà per “Porta a Porta- Speciale Elezioni” in collaborazione con il Tg1 in onda dalle 23:00 all’1:15.

Per quanto riguarda la già citata Rai News 24, lo speciale elettorale sarà un filo diretto senza interruzioni dalle 22.30 del 25 settembre fino alle 2.00 del 27 settembre. A rotazione ci sarà un cambio di conduttori, inviati, oltre 50 opinionisti e commentatori, interazione con il sito rainews.it, tg e aggiornamenti sulle altre notizie.

Il sito di informazione della Rai, Rainews.it, darà infatti un’ampia copertura della due giorni elettorale con exit poll, proiezioni e scrutinio in tempo reale di Senato e Camera. Sarà possibile consultare gli exit poll e le proiezioni realizzati in esclusiva per la Rai dal Consorzio Opinio Italia con i voti di liste e coalizioni per Senato e Camera e le ripartizioni dei seggi. Si potranno inoltre consultare approfondimenti sulle stime delle tendenze riguardo all’esito del voto.

L’impegno si estenderà anche ai canali Radio Rai.

Elezioni politiche 2022, i risultati negli speciali Mediaset

Come in altre occasioni, sarà Retequattro ad essere centrale nel resoconto del voto per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato.

Domenica 25 settembre, in prima serata, appuntamento con Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti. La diretta proseguirà (secondo la guida del sito Mediaset Infinity) sino alle 3:30 del mattino.

Per la giornata di Lunedì 26 settembre: buona parte della mattinata sarà occupata dall’informazione su Canale 5 con il Tg5 dalle ore 6 e Mattino Cinque alle 8:40. Le consuete edizioni diurne dei Tg delle tre reti aggiorneranno la situazione.

Nel pomeriggio dalle ore 15.30 fino alle ore 18.55 su Rete 4, andrà in onda lo speciale del Tg4 – Diario del giorno per analizzare i risultati delle elezioni politiche e le proiezioni di voto di Tecnè per le Regionali in Sicilia, dove lo scrutinio delle schede ha inizio a partire dalle ore 14.

In access prime-time, sarà la volta di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, chiuderà in prima serata “Quarta Repubblica”, Nicola Porro e i suoi ospiti commenteranno il verdetto delle urne.

TgCom24 seguirà lo spoglio in contemporanea con Rete 4 durante la notte di domenica 25 settembre e per tutta la giornata di lunedì 26.

Elezioni politiche 2022, risultati Maratona Mentana su La7

Enrico Mentana si sta preparando a quella che sarà una delle più lunghe no stop per la sua Maratona Mentana. Ben 22 ore di diretta, dalle ore 22 di domenica 25 settembre sino alle 20:30 di Lunedì 26.

Un foltissimo numero di ospiti si alternerà nello studio del Tg La7 per commentare gli exit poll e i risultati ufficiali della tornata elettorale. Questo l’annuncio del direttore della testata giornalistica sui social.

Elezioni politiche 2022, i risultati su Sky Tg24