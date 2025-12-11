Roberto Benigni leader di ascolti con Pietro – Un uomo nel vento: quasi 4 milioni di persone sintonizzate. La Notte nel Cuore resta al 15,1% di Share. I dati Auditel del 10 dicembre 2025

Roberto Benigni torna su Raiuno e riesce a fare quello in cui è sempre stato, televisivamente parlando, maestro: intrattenere il pubblico con la cultura. Lo speciale dal titolo Pietro – Un uomo nel vento ha interessato quasi 4 milioni di persone sul Servizio Pubblico: lo Share è pari al 24,4%. Bottino non indifferente per Viale Mazzini che incamera consenso generale, anche dal Vaticano, dove il contenitore è stato realizzato. Un sodalizio vincente non solo in termini di ascolti.

Il celebre attore garantisce anche importanti introiti sul piano pubblicitario. Mediaset deve accontentarsi del 15,1% di Share sulla rete ammiraglia Canale 5, con La Notte nel Cuore, vista la concorrenza serrata è comunque un buon risultato. Un “muro” televisivo come Benigni rimane difficile da scalfire.

Roberto Benigni spariglia le carte sul piccolo schermo, La Notte nel Cuore resta indietro

Raidue si attesta sul 3,6% di Share con Con Air. La terza rete di Viale Mazzini rinnova il consueto appuntamento con Chi L’ha Visto? che si attesta sul 7,7% di Share. Federica Sciarelli riesce a coinvolgere un nutrito stuolo di fan che non perdono una puntata. La trasmissione conferma, anche questa settimana, picchi molto importanti.

Rete 4, con Realpolitik, conferma il 3,2% di Share. Le medie stagionali restano quelle per la trasmissione di Tommaso Labate. Interstellar lo supera di un punto arrivando al 4,3% di Share. Italia Uno si dedica ai cult movie: dopo la saga di Fast&Furious, un altro titolo importante per richiamare l’attenzione del pubblico.

Tv8 cresce con la Champions League

La7 trasmette L’uomo della pioggia e conquista il 2,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, cresce grazie al match di Champions League Real Madrid-Manchester City che conquista il 5,9% di Share. La Corrida, sul Nove, totalizza il 4,2% di Share. Il Canale 20 sceglie Ocean’s 8 per arrivare all’1,5% di Share. Su Rai4, It’s a Wonderful Knife raggiunge lo 0,8% di Share.

RaiPremium, invece, ripropone la replica di Ballando Con Le Stelle e arriva all’1,7% di Share. Una settimana da Dio su Twentyseven si ferma all’1,5% di Share. Il preserale generalista italiano vede sempre contrapporsi Gerry Scotti e Stefano De Martino con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il primo ha ottenuto il 25,2% di Share, mentre il secondo conquista il 22,4%.