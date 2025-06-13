Roberto Benigni: età, moglie Nicoletta e figli, patrimonio, dove vive, studi

Roberto Benigni è una vera risorsa della tv e del cinema italiani. Originario di Manciano La Misericordia (AR) e nato nel 1952, è sempre stato molto allegro ed espansivo e nel 1958 si è trasferito con la famiglia a Prato, dove ha continuato a risiedere fino alla giovane età. Si è iscritto in un seminario fiorentino, poi abbandonato dopo l’alluvione del 1966, e ha compiuto gli studi secondari nell’Istituto Tecnico Commerciale Datini di Prato, conseguendo così il diploma di ragioniere. La sua vera grande passione è però sempre stata quella per lo spettacolo. Nel 1983 ha infatti partecipato alle riprese di Tu mi turbi, e proprio in quella occasione ha conosciuto l’attrice Nicoletta Braschi, diventata sua moglie nel 1991 con una cerimonia privata svoltasi nel convento di clausura delle suore cappuccine di Cesena.

Il successo e la carriera

Nel 1975 è avvenuto l’incontro tra Roberto Benigni e il regista e sceneggiatore Giuseppe Bertolucci, che ha scritto il monologo Cioni Mario di Gaspare fu Giulia, interpretato dallo stesso attore. Nel 1980 ha condotto il Festival di Sanremo, a cui ha partecipato anche nel 2002 come ospite di Pippo Baudo. In quegli stessi anni è stato il volto di diversi spettacoli intitolati Tuttobenigni, e ha iniziato a lavorare con l’attore Vincenzo Cerami, ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico. In quel periodo sono usciti anche i film Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino e Il mostro.

Il vero successo è però arrivato nel 1997, quando è stato il protagonista del film sull’olocausto La vita è bella, che ha ricevuto 3 Oscar durante la cerimonia del 1999 tra cui la statuetta al miglior attore protagonista a Benigni. Tra i film più importanti ci sono anche Pinocchio, La tigre e la neve e To Rome With Love di Woody Allen. Nel 2021 ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera durante la 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La vita privata

L’attore è legato da sempre alla moglie Nicoletta Braschi, anche lei attrice e che ha partecipato in più occasioni a diversi film con lui. I due si sono incontrati sul set de Il piccolo diavolo e non si sono più lasciati, diventando negli anni una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Quando lui ha vinto il Leone d’Oro nel 2021, ha dedicato quel premio proprio a lei per il supporto e la vicinanza dimostrati nel corso di tutti gli anni trascorsi insieme.