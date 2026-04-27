Roberta Valente svetta al 20,7% di Share, doppiato Racconto di una Notte. I dati Auditel del 26 Aprile 2026

Roberta Valente – Notaio in Sorrento conferma la propria cavalcata televisiva superando il 20% di Share, la nuova serie di Raiuno tocca quota 20,7% dimostrando che piace e il pubblico si sta gradualmente affezionando a questo nuovo tipo di vicende grazie all’apporto di volti noti fra grande e piccolo schermo. Differenza sostanziale con Racconto di Una Notte. Il prodotto di Canale 5 supera a malapena l’11% di Share, attestandosi all’11,1% con fatica.

La rete ammiraglia di Mediaset incassa il colpo aspettando il ritorno de I Cesaroni di lunedì 27 Aprile 2026 per recuperare in termini di presenza del pubblico. Le reti cadette, tornando alla serata del 26 Aprile 2026, hanno scelto altro: Rai2 opta per NCIS Unità Anticrimine fermandosi al 3% di Share. La terza rete di Viale Mazzini ottiene il 9,1% di Share con Report. La parte di programma denominata Report Plus si attesta sul 7,2% di Share. Rete4 sceglie Fuori dal Coro che si fa bastare il 5,6% di Share.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento oltre il 20% di Share

Italia Uno, con Zelig On, arriva fino al 6,4% di Share. La comicità conferma sempre la propria spinta propulsiva in termini di consensi e interesse. La7 con Chernobyl – Cronologia di un disastro nucleare non va oltre il 2,7% di Share. L’approfondimento giornalistico premia esclusivamente una nicchia di pubblico. Tv8 fa una scelta più conservatrice puntando su un titolo noto per l’emittente: Foodish, al canale in chiaro di Sky, garantisce l’1,3% di Share.

Nove ritrova il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa e i suoi ospiti. La trasmissione di Fabio Fazio ottiene l’8,8% di Share crescendo ulteriormente anche nella parte di programma denominata Il Tavolo con il 7,2% di Share. L’importante è finire, epilogo di una trasmissione abitualmente poliedrica, raggiunge il 6,6% di Share. Sul Canale 20 Transporter: Extreme totalizza il 2,8% di Share. Su Rai4 Nella tana dei lupi si ferma all’1,5% di Share, mentre Iris arriva al 2,1% di Share con Il Tocco del Male.

De Martino supera Scotti in access prime time

RaiPremium grazie ad Anche Stasera Tutto È Possibile ottiene l’1,4% di Share. La sfida preserale se l’è aggiudicata Affari Tuoi con Stefano De Martino arrivato a toccare il 24% di Share. La Ruota della Fortuna si ferma al 22,2%. Un confronto serrato che cambia settimana dopo settimana con parametri serrati nello spazio di pochi punti di differenza. Un margine che non è ancora in grado di determinare una leadership definitiva all’interno dell’access prime time.