Roberta Valente-Notaio in Sorrento: la data dell’ultima puntata. Stefano sceglie Leda o Roberta?

Arriva il finale di stagione di “Notaio in Sorrento” su Rai 1. Quando va in onda l’ultima puntata e cosa succederà tra Roberta, Stefano e Leda. Il matrimonio è a rischio? Tutte le anticipazioni.

Si spengono le luci sulla penisola sorrentina, o almeno per ora. Domenica 3 maggio, la prima serata di Rai 1 ospiterà gli episodi 7 e 8, gli ultimi atti di una prima stagione che ha saputo mescolare il rigore della legge con il calore delle passioni mediterranee.

Quello che era iniziato come un procedurale classico si è trasformato, puntata dopo puntata, in un viaggio intimo dentro le crepe di Roberta Valente. La notaia, abituata a mettere sigilli e certezze sulle vite degli altri, si ritrova ora a dover gestire il caos che bussa alla porta della sua, di vita.

Il successo della fiction risiede proprio in questo gioco di specchi: ogni pratica notarile non è stata solo burocrazia, ma una lezione di vita. E ora, con il finale alle porte, la domanda non è più “chi erediterà cosa”, ma “chi resterà al fianco di Roberta?”.

Il bivio finale: Stefano, Leda e quel matrimonio che traballa

Il penultimo appuntamento ci porta lontano dai polverosi uffici: Roberta si ritrova a supervisionare un concorso di bellezza, un terreno scivoloso dove l’etica vacilla sotto i riflettori.

È il preludio perfetto al caos dell’episodio conclusivo, dove la posta in gioco si fa identitaria. La battaglia legale per salvare il limoneto di Vito non è solo un caso professionale, ma il simbolo di una Sorrento che resiste al cambiamento, proprio come Roberta cerca di resistere allo sgretolamento del suo futuro programmato.

Ma veniamo al cuore della questione che tiene i telespettatori incollati allo schermo: il matrimonio con Stefano. Quella che sembrava una rotta sicura si è rivelata una navigazione a vista. Tra silenzi pesanti e scoperte dell’ultimo minuto, il velo bianco sembra farsi sempre più trasparente.

Il finale promette di non dare risposte facili o zuccherose: Roberta è chiamata a scegliere tra la stabilità che ha sempre inseguito e l’incertezza di una nuova libertà. Resta l’interrogativo su Leda e sul peso che avrà nelle decisioni finali di Stefano. Una cosa è certa: la parola “fine” non sarà un punto, ma un punto e virgola che lascia la porta spalancata a una seconda stagione.