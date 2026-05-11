Roberta Valente, finale di stagione oltre il 20% di Share. Fatica Racconto di una Notte, Fazio in crescita sul Nove. I dati Auditel del 10 maggio 2026

Roberta Valente – Notaio in Sorrento nel finale cresce ancora. La fiction di Raiuno trova consenso e gradimento in una cavalcata durata diverse settimane che lascia presagire anche un proseguo. I risultati diranno che potrebbe determinare addirittura l’apertura di un ciclo, perchè una serie che fa il 20,4% di Share all’episodio conclusivo è un contenuto su cui fare a affidamento anche nel prossimo futuro. Per questo la Rai riflette e, intanto, si gode un altro successo rispetto alla concorrenza della rete ammiraglia Mediaset che fatica con Racconto di una Notte fermo al 12,8% di Share.

Le reti cadette, invece, scelgono altro e pensano a cosa sia possibile fare per chiudere al meglio una settimana televisiva. Rai2 sceglie NCIS – Unità Anticrimine attestandosi al 3,1% di Share, mentre Rai3 vira su Report che raggiunge l’8,3% di Share. Ranucci e le inchieste della sua squadra giornalistica restituiscono alla terza rete di Viale Mazzini uno zoccolo duro di fedelissimi. Rete4 propone il Derby di Liga Spagnola in chiaro tra Barcellona e Real Madrid: mai una sfida come le altre.

Roberta Valente finale in crescendo su Raiuno

Per questo Mediaset, nella rete cadetta, incassa il 6,3% di Share. Italia Uno, invece, ottiene il 5,9% di Share con Zelig On. La comicità spinge il pubblico a restare sintonizzato, ma l’effetto è leggermente diverso rispetto al calcio giocato. In una sera in cui, tra l’altro, è previsto anche il posticipo di Serie A tra Milan-Atalanta sulla PayTv. La7 punta su Il Primo Cavaliere che raggiunge l’1,8% di Share. Il cinema è un settore che gratifica, in qualche maniera, anche Tv8.

Il canale in chiaro di Sky trasmette Cani Sciolti, opera action che strizza l’occhio al crime, in grado di coinvolgere il pubblico intorno all’1,3% di Share. Nove ritrova il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa: la trasmissione condotta da Fabio Fazio cresce in termini di Auditel. Format che raggiunge, nella fattispecie, il 9% di Share. Numeri che cambiano ancora nella parte di programma denominata Il Tavolo, al 9,2% di Share, e si stabilizzano intorno al 9,1% nella parte finale dal titolo L’importante è finire.

De Martino in testa all’access prime time

Fabio Fazio garantisce sempre risultati importanti all’emittente del gruppo WBD. The Transporter Legacy, sul Canale 20, conquista l’1,7% di Share. Rai4, con Silent Night – Il silenzio della vendetta, arriva all’1,5% di Share. Stesso punteggio di Demolition Man su Iris, mentre Boss in Incognito su RaiPremium ottiene l’1,1% di Share. La sfida preserale sulla generalista, in questa occasione specifica, è vinta da Stefano De Martino al 23,8% di Share con Affari Tuoi contro Gerry Scotti che si ferma al 21,8% di Share con La Ruota della Fortuna.