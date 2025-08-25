Roberta Rei: età, laurea, fidanzato, dove vive, la confessione sull’aborto. Tutto sulla giornalista de La Iene

Roberta Rei nasce a Napoli il 21 agosto 1985 in una famiglia di musicisti e appassionati di jazz, e fin da giovane la musica ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Ma la sua vera passione si rivela essere lo sport, in particolare l’atletica leggera e la corsa. Crescendo con questo amore per il movimento, Roberta si avvicina anche agli studi, e dopo aver studiato cinese e seguito come interprete la spedizione italiana alle Olimpiadi di Pechino 2008, sviluppa un interesse per il mondo del giornalismo.

Durante il suo soggiorno in Cina, Roberta inizia a scoprire la passione per il giornalismo e decide di proseguire la sua carriera in questo ambito. Dopo un anno trascorso negli Stati Uniti, torna in Italia e si iscrive al Master in Giornalismo allo IULM di Milano. Inizia così la sua carriera professionale, collaborando con importanti testate come Rai News, Il Fatto Quotidiano e La Repubblica. Nel 2012, vince il premio Giuseppe D’Avanzo per un reportage sui migranti, un riconoscimento che segna una svolta nella sua carriera giornalistica.

Nel 2016, Roberta entra a far parte del cast de Le Iene, il celebre programma di Italia 1, dove si distingue per il suo approccio serio e investigativo. Non solo come inviata, ma anche come conduttrice, si afferma come una delle protagoniste del programma, lavorando fianco a fianco con colleghi come Veronica Ruggeri e Giovanna Nina Palmieri. Tra i suoi servizi di maggior successo, si ricordano quelli riguardanti le indagini sul caso Bellomo, le inchieste sulla violenza sessuale e gli scandali di corruzione, sempre con un occhio attento alla verità e alla giustizia.

Roberta Rei a cuore aperto sull’aborto

Nel giorno del suo compleanno, Roberta Rei ha deciso di aprirsi sui social condividendo un’esperienza intima e dolorosa che ha segnato la sua vita. La conduttrice ha rivelato di aver vissuto un aborto spontaneo al quarto mese di gravidanza, un momento che ha definito “il dolore più grande” e che ha scosso profondamente il suo cuore.

“Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita. E chi se lo immaginava di sentirsi così, neanche ci pensavo io alla maternità”, ha scritto Roberta sui suoi social, raccontando il contrasto tra la gioia di una gravidanza inaspettata e il dolore intenso di una perdita che nessuno si aspetta. Poi in ospedale, quando l’ecografia ha confermato la tragica realtà, è rimasta impressa nella mente di Roberta. “Ho visto quello schermo, quell’immagine distesa, come dormiente, non la toglierò più dalla testa”, ha scritto, descrivendo la scena che non riuscirà mai a dimenticare. In quel momento, l’immagine della sua gravidanza si è trasformata in un ricordo doloroso, mentre l’attesa in ospedale per il supporto medico è diventata insostenibile.

Nonostante il suo dolore, Roberta ha voluto dedicare un pensiero alle altre donne che stanno attraversando la stessa esperienza. “Se c’è una cosa che posso dire alle donne a cui succede e che custodiscono in silenzio questo dolore, è che dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto”, ha scritto, facendo appello alla solidarietà femminile e all’importanza di non affrontare una perdita così grande da sole. “Se non ci riuscite da sole, chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico abbracciatele sempre.”

Alla fine del suo post, la Iena ha spiegato perché ha deciso di condividere una parte così privata della sua vita: “Ci ho pensato a lungo se raccontarlo, ma se lo faccio è perché voglio abbracciarvi tutte. Oggi sarebbero stati 7 mesi. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che sicuro arriveranno”.