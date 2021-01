Novità nel cast di Detto Fatto. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, nei prossimi giorni nella trasmissione pomeridiana di Rai2 condotta da Bianca Guaccero sarebbe previsto l’innesto di Roberta Morise. Per la showgirl dovrebbe essere pronta una rubrica tutta musicale.

Se l’indiscrezione di cui vi diamo conto dovesse essere confermata, per la Morise si tratterebbe del ritorno in un programma di Rai2, rete sulla quale ha affiancato per due stagioni Giancarlo Magalli a I Fatti vostri (da settembre scorso sostituita, a sorpresa, da Samanta Togni).

Le qualità canore di Roberta Morise non sono una novità. La showgirl di recente ha pubblicato la cover del pezzo di Rino Gaetano A mano a mano, con il featuring di Pierdavide Carone, cantautore lanciato dal talent Amici di Maria De Filippi. Ma già nella piazza di Michele Guardì, nel programma mattutino di Rai2, si era in più occasioni esibita ottenendo ottimi riscontri da parte di critica e di pubblico.

Ricordiamo che Detto Fatto è tornato in onda lo scorso 9 dicembre dopo la breve sospensione dovuta al discusso caso del tutorial della spesa, per il quale sia la Rai sia la conduttrice si sono scusati. E lo ha fatto con una versione del programma ampiamente ritoccata, con un corposo cambio a livello di squadra degli autori e con un nuovo orario di partenza fissato per le 15.15 (con allungamento di Ore 14 di Milo Infante).

Le registrazioni della nuova rubrica di Detto Fatto affidata a Roberta Morise, nel cui curriculum ci sono programmi come I migliori anni, Easy Driver e Sei in un Paese meraviglioso (Sky Arte), dovrebbero tenersi tra qualche giorno a Milano, con messa in onda di poco successiva.