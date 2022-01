A poco più di dieci giorni dall’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo, continuano i casi di positività al COVID-19. L’ultimo riguarda Roberta Capua che, com’è già noto, condurrà il PrimaFestival di quest’edizione insieme a Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal.

Stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, la conduttrice, appunto, è risultata positiva al Coronavirus.

Per quanto riguarda il PrimaFestival, che andrà in onda subito dopo il Tg1, però, la prima puntata è prevista per sabato 29 gennaio 2022 e non martedì 1° febbraio, giorno di inizio della kermesse sanremese.

Ciò, quindi, mette a rischio la presenza di Roberta Capua nel programma che, come di consueto, sarà l’anteprima di ogni serata del Festival.

La speranza è che la conduttrice napoletana, tornata in onda su Rai 1 la scorsa estate con Estate in Diretta condotto insieme a Gianluca Semprini, riesca a negativizzarsi in tempo per il 29 gennaio e ad andare regolarmente in onda come previsto.

Sanremo 2022: i casi di COVID-19

Come scritto in apertura, i casi di COVID-19 legati al Festival di Sanremo 2022, purtroppo, stanno aumentando.

È notizia di oggi, infatti, che Drusilla Foer, tra le co-conduttrici di quest’edizione del Festival, ha annullato tre date del suo spettacolo teatrale, Eleganzissima, a causa di un caso di positività nella sua compagnia teatrale. Per la cronaca, Drusilla Foer è risultata negativa al test.

Tra i Big in gara, il primo (e speriamo ultimo) artista a risultare positivo è stato il rapper e cantante Aka 7even.

Anche un musicista dell’orchestra Rai è risultato positivo dopo il tampone. Successivamente, stando a La Repubblica, anche tre coristi sarebbero risultati positivi.