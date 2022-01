Pronti ad entrare nella settimana cruciale del Festival di Sanremo, l’incubo Covid diventa la mina da schivare, per questo è anche ora di prevenire e salvaguardare le presenze confermate. Tra queste contiamo anche le cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer.

Proprio Drusilla nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la pandemia. Attenzione: nulla di preoccupante, l’artista infatti è risultata negativa al test del Covid, ma un componente della compagnia che lavora con lei per lo spettacolo teatrale Eleganzissima è risultato positivo. Per questo motivo la Foer ha deciso di annullare tre date del suo show: quella di stasera, 21 gennaio 2022, a Varese, di domani 22 gennaio a Carpi e il 29 gennaio a Mestre, ovvero gli ultimi tre spettacoli prima dell’impegno al Festival.

L’agenzia stampa AdnKronos, che ha reso nota la negatività di Drusilla, ha aggiunto che altre persone della compagnia sono in quarantena cautelativa. Le tre date annullate saranno poi recuperate dopo il festival. Il 9 febbraio Eleganzissima riprenderà dal Teatro Celebrazioni di Bologna.

L’organizzazione del Festival di Sanremo guarda il calendario con una certa apprensione ed è più che comprensibile. La positività di Aka7even e di qualche componente dell’orchestra hanno provocato qualche brivido, ma le situazioni non dovrebbero dare troppi pensieri in vista del 1° febbraio (data al quale, lo ricordiamo, mancano 11 giorni). E’ chiaro che da parte del gruppo di lavoro, dei protagonisti di questa edizione, degli ospiti e, soprattutto, di Amadeus che la condurrà pervade il senso di responsabilità che abbiamo avuto modo di percepire anche l’anno scorso nel primo vero Festival ai tempi della pandemia.

Nelle scorse ore Rai 1 ha trasmesso il secondo promo per il Festival di Sanremo 2022 in scena dall’1 al 5 febbraio. All’interno dello spot compare anche Drusilla Foer, la co-conduttrice ha ironizzato sulla scalinata che dovrà scendere nella sua terza serata, giovedì 4 febbraio: “Ora c’è la cosa peggiore, scendere la scalinata, ora vedremo come va a finire. Mi romperò un femore di sicuro“.