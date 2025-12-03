Roberta Bruzzone, la criminologa fa chiarezza su Ore 14: il comunicato ufficiale

Roberta Bruzzone nota criminologa e consulente in diversi casi di cronaca molto popolari, ospite di talk televisivi noti, nei giorni scorsi è finita al centro dell’eco mediatico. Dopo aver presenziato a Ore 14, format di Rai Due condotto da Milo Infante che si è guadagnato anche la prima serata, come opinionista fissa, nell’ultime puntate ha scelto di non apparire. Una decisione che ha sorpreso il pubblico.

Inizialmente la criminologa ha giustificato la sua assenza affermando la sua intenzione di dedicarsi in futuro solo ad alcuni progetti dove riuscirà ad esprimersi al meglio: “Il 2026 sarà un anno densissimo di nuovi progetti televisivi a cui ho scelto di dedicarmi in maniera prioritaria”, ha esordito. L’esperta ha poi aggiunto: “Ho maturato una decisione molto chiara: voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica“. Oggi la Bruzzone ha condiviso un nuovo post sul suo profilo social per fare chiarezza su tutti i rumors che sono circolati negli ultimi giorni in merito alla fine della collaborazione con Ore 14.

Roberta Bruzzone: “Mi riservo ogni azione legale…”

“In merito agli articoli e alle ricostruzioni diffuse da “Ore 14” e riprese da alcune testate online, è necessario precisare quanto segue in modo chiaro, definitivo e documentato.”Ha esordito l’esperta criminologa, che ha poi aggiunto: “Le versioni fornite da “Ore 14” circa una presunta trattativa, un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata “solo al pomeriggio” sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso. Semmai quella è stata una richiesta avanzata da uno dei responsabili del programma…non certo da me, per tentare di salvare il salvabile”

La criminologa ha poi affermato di non aver mai avuto nessuna trattativa e di non aver posto nessuna condizione, a conferma di ciò il fatto che nei giorni scorsi è stata ospite di altri talk senza “limiti di collocazione”. La consulente ha ribadito che la narrazione circolata in queste ore è falsa, non provata da fatti ufficiali, per questo si riserva di agire per vie legali al fine di ristabilire la verità: “…affinché venga ristabilita la verità su quanto accaduto e venga tutelata la mia immagine professionale, lesa da ricostruzioni infondate e da una narrazione artificiosa, completamente scollegata dai fatti reali”

“Questa narrazione distorta mi sorprende…”: il comunicato di Roberta Bruzzone

Alla fine del comunicato Roberta Bruzzone non nasconde di essere sorpresa dalla narrazione distorta su quanto è accaduto: “Vorrei dire che questa narrazione distorta mi sorprende…ma, in tutta onestà, non è così e tale scenario rafforza la bontà della decisione presa da parte mia.” Ha poi concluso: “Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: nessuna trattativa, nessuna richiesta, nessun veto. Solo bugie facilmente smontabili dai documenti.”

Il post della nota criminologa ha ricevuto il sostegno dei tanti utenti che la seguono sia sui social, che in tv e che hanno sempre amato la sua schiettezza e sincerità “Grave perdita per noi telespettatori . Cambiamo canale e la seguiamo altrove”, questo uno dei tanti commenti di elogio.