Robert De Niro debutta in una serie tv: Zero Day ordinata da Netflix

Dopo quasi 60 anni di carriera cinematografica, e un paio di comparsate in tv, anche Robert De Niro ha deciso di abbracciare il mondo della serialità televisiva, scegliendo Netflix per questo debutto importante: il 79enne, due volte Premio Oscar nel 1975 e nel 1981, sarà il protagonista assoluto di Zero Day, il nuovo thriller politico appena ufficializzato da Netflix.

Robert De Niro sarà anche il produttore esecutivo della nuova serie insieme al creatore Eric Newman, già coinvolto da Netflix in Narcos e The Watcher. A Lesli Linka Glatter, già regista di alcuni episodi di Homeland e Mad Men, sarà affidata la regia dei 6 episodi ordinati da Netflix in queste ore. Ma di cosa parlerà Zero Day?

Zero Day sarà una serie limitata che proverà a rispondere, parola di Netflix, alla domanda che tutti si pongono: come possiamo trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo? E in un’era piena di teorie del complotto e sotterfugi, quante di quelle forze sono il prodotto delle nostre stesse azioni, forse anche della nostra stessa immaginazione?

Robert De Niro dovrebbe interpretare un ex Presidente degli Stati Uniti d’America, ma ulteriori dettagli sono ancora avvolti dal massimo riserbo. Eric Newman, creatore della serie, ha parlato di un prodotto “attuale e terrificante”, mentre a fornirci qualche elemento in più ci ha pensato Peter Friedlander di Netflix:

Zero Day è un thriller sulle cospirazioni astuto e adrenalinico che manterrà gli spettatori incollati alle sedie. Che onore avere questi talenti di primo livello coinvolti, guidati dall’iconico Robert De Niro e con una storia portata in vita dai talenti senza paragone di Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter e Michael S. Schmidt.

Robert De Niro ha già lavorato per la tv, ma mai una serie o miniserie televisiva. Lo abbiamo visto interpretare Bernie Madoff nel film di HBO The Wizard of Lies, mentre nel 2016 avrebbe dovuto essere tra i protagonisti di una serie di Prime Video diretta da David O. Russell in coppia con Julianne Moore. Tra i produttori esecutivi di quella che era già stata ordinata dal colosso della streaming per ben due stagioni, c’era però Harvey Weinstein. Dopo lo scandalo che ha travolto il molestatore più famoso di Hollywood, Amazon decise di seppellire per sempre il progetto e il debutto di De Niro in una serie tv fu rimandato.

Zero Day è stata appena annunciata e non è chiaro né quando partiranno le riprese, né quando possiamo aspettarci il debutto dei 6 episodi su Netflix, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità sostanziali.