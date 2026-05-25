Rivoluzione Isola dei Famosi: addio diretta, Mediaset lascia Belen e punta tutto sul “ciclone” Lucarelli

Il mercato televisivo d’autunno si preannuncia incandescente, segnato da un radicale cambio di rotta per uno dei reality più longevi del piccolo schermo. L‘Isola dei Famosi si appresta a vivere una vera e propria metamorfosi strutturale ed editoriale, abbandonando definitivamente la liturgia della diretta e dello studio milanese.

I vertici di Cologno Monzese, decisi a rilanciare un brand appesantito dagli ascolti opachi delle ultime edizioni, hanno optato per una formula interamente registrata. Le riprese si svolgeranno tra giugno e luglio nell’inedita cornice delle Filippine, trasformando lo show in un survival-game più dinamico, asciutto e focalizzato sulle dinamiche di convivenza, strizzando l’occhio al montaggio serrato tipico di Pechino Express.

Sfuma Belen, arriva Selvaggia Lucarelli?

La vera bomba di questa rifondazione non risiede però solo nel meccanismo di gioco, bensì nella gestione della leadership. Fino a pochi giorni fa, la conduzione sembrava saldamente nelle mani di Belen Rodriguez, il cui ritorno in prima serata su Canale 5 veniva dato per certo dagli addetti ai lavori.

Un accordo che appariva blindato e che invece è clamorosamente saltato all’ultimo miglio, provocando non pochi malumori. Dietro le quinte si sussurra di una showgirl argentina profondamente contrariata e delusa per il naufragio di una trattativa che avrebbe segnato il suo grande riscatto televisivo. Le motivazioni del dietrofront restano avvolte dal mistero dei corridoi Mediaset, ma il vuoto di potere ha immediatamente innescato un valzer di poltrone vertiginoso.

In questo scenario di totale rinnovamento, il nome più accreditato a ereditare il timone del programma è quello di Selvaggia Lucarelli. Per la giornalista si tratterebbe del debutto assoluto alla conduzione di un prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, dopo le passate esperienze come opinionista.

L’eventuale sbarco della Lucarelli in casa Mediaset aprirebbe tuttavia un caso diplomatico non indifferente con la Rai. La firma del contratto per l’Isola, che quasi certamente prevederebbe una clausola di esclusiva, sancirebbe l’addio inevitabile a Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci potrebbe così perdere una delle colonne portanti del suo show del sabato sera, a testimonianza di come la nuova Isola stia già ridisegnando gli equilibri della prossima stagione. Sul fronte del cast, mentre i nodi della conduzione si avviano al pettine, si muovono i primi passi anche sul versante dei naufraghi, con Francesco Chiofalo che figura attualmente come primissimo concorrente ufficioso di questa scommessa autunnale.