Rivoluzione Disney: D’Amaro prende il posto di Iger alla guida del colosso

Una notizia che è stata accolta con grande clamore, chi è il nuovo CEO e come mai la storica azienda ha scelto proprio lui

La Walt Disney Company ha annunciato con un comunicato stampa che, a partire dal prossimo 18 marzo, il nuovo CEO della compagnia sarà Josh D’Amaro. Sarà lui a prendere il posto di Bob Iger, la decisione è presa, non si tratta di una scelta casuale, poiché D’Amaro era già responsabile della Disney Experiences e lavora con l’azienda dal 1998, dove ha sempre ricoperto ruoli importanti e strategici, che l’hanno reso un professionista di altissimo livello.

Dopo la scelta del 2020, rivelatasi poi fallimentare, la speranza della nota compagnia è che la successione possa andare meglio e, soprattutto, ottenere i risultati sperati, un importante cambio di rotta per un’azienda intenzionata ad ampliare in modo esponenziale anche la monetizzazione dell’IP, diventando sempre più multi-divisionale.

Josh D’Amaro diventa CEO della Walt Disney Company

Classe 1971, sarà Josh D’Amaro la persona che si occuperà di guidare la Walt Disney Company a partire dal prossimo 18 marzo. Secondo gli esperti il nuovo CEO è come se avesse ricevuto “la promozione delle promozioni”, conquistando il primo posto in assoluto che si possa desiderare in un asset aziendale.

Parliamo di un manager che lavora con la Disney dal 1998 e che si è distinto per il grande impegno avuto e i successi conquistati quando ha avuto il compito di guidare la gestione dei parchi a tema nel periodo del Covid, riuscendo a risollevare un settore che in quella particolare fase era davvero difficile. Bob Iger, che ha scelto di dimettersi, ha evidenziato la grande creatività ma soprattutto “l’eccellenza operativa” del suo predecessore.

In lizza per il posto di nuovo CEO della Walt Disney Company c’era anche Dana Walden, che lavora alla Disney dal 2019, ma alla fine il board ha virato su D’Amaro, sebbene alla Walden è stato affidato il nuovo ruolo di Presidente e Chief Creative Officer. Il colosso si prepara così a vivere l’era del post Bob Iger, va detto come in questi ultimi vent’anni la Walt Disney Company abbia avuto una crescita enorme, acquisendo Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century Fox. Ora spetterà a D’Amaro portare l’azienda oltre nuovi confini, nella sua prima dichiarazione ufficiale dopo che la nomina è stata resa nota, si è detto immensamente grato di poter dirigere una compagnia che gli è così tanto cara, ha poi sottolineato come la forza della Disney sia sempre stata nelle persone che compongono la squadra e nell’eccellente creatività che contraddistingue la compagnia.

Parlando di futuro ha poi aggiunto: “(…) Non c’è un limite a quello che la Disney può raggiungere, e sono entusiasta all’idea di lavorare con tutti i team della compagnia e con i nostri brillanti partner per onorare l’eredità Disney, continuando a innovare, crescere e portare valore ai nostri consumatori e ai nostri azionisti (…)“. D’Amaro ha poi voluto ringraziare Bob Iger, che per lui è stato come un mentore, oltre che amico. Secondo Variety D’Amaro nel ruolo di CEO dovrebbe guadagnare una cifra che si aggira intorno ai 28.700.000 dollari annuali, cifra in cui sarebbero inclusi stipendio e azioni e da cui sono esclusi, invece, bonus sulla sua performance.