“Ritorno di fiamma tra Stefano e Belen”. Cosa c’è di vero

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci riprovano ancora? Le ultime indiscrezioni dicono che potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi che, nel corso degli anni, ha avuto molti alti e bassi e che hanno messo al mondo il loro primogenito Santiago. Poi c’è stata la rottura definitiva, che ha portato entrambi a prendere strade differenti. Ci sono però ora delle teorie che dicono che i due possano nuovamente riavvicinarsi, soprattutto perché sono stati visti insieme in Sardegna, a quanto pare per via della volontà di entrambi di mantenere un rapporto fatto di stima e affetto. A parlarne è stato in primis l’esperto di gossip Alessandro Rosica, e ora anche il giornalista Gabriele Parpiglia.

La verità sul ritorno di fiamma tra Stefano e Belen

Il giornalista ha aggiornato la sua newsletter Chicchi di Gossip e ha stavolta parlato dello showman napoletano – appena tornato con il suo Affari Tuoi – e della conduttrice argentina, che potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. “Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento“, ha esordito Parpiglia. Il primo è quello che parla della dolce attesa di Caroline Tronelli, compagna di De Martino; il secondo è invece il riavvicinamento con Belen Rodriguez. “I rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati” – si legge – “Dopo l’ultimo ballo in Sardegna, in cui ha sfidato Delia Duran a passi di latino americano, Belen Rodriguez è tornata a Milano da single, in aereo privato“.

Il giornalista ha quindi ammesso che i due ex coniugi hanno trascorso del tempo insieme in quel di Sardegna, non a causa di questo presunto ritorno di fiamma. In realtà, Alessandro Rosica – esperto di gossip famoso sui social – aveva tempo fa dichiarato tutt’altro. “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen” – aveva detto lui – “Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia“. Al di là della vita privata, De Martino è intanto diventato uno dei conduttori più amati del palinsesto Rai, soprattutto dopo che l’azienda pubblica gli ha dato la possibilità di essere al timone dello storico programma Affari Tuoi.

Stefano e Belen: una storia d’amore di alti e bassi

I due si sono incontrati per la prima volta molti anni fa, quando entrambi erano nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha reso famoso lo showman napoletano e in cui è scoppiata la passione tra i due. I due hanno iniziato una relazione, hanno messo al mondo il figlio Santiago e si sono sposati. Poi ci sono stati diversi momenti di stallo, durante i quali entrambi hanno avuto altri flirt e Belen un’altra figlia, Luna Marì, nata dal suo rapporto con Antonino Spinalbese. Un altro ritorno ha convinto i fan che i due non potessero lasciarsi più, ma questo non è accaduto, e tra di loro c’è stato un addio definitivo.