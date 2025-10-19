Rita Pavone: età, marito, i figli e la malattia, dove vive, la chirurgia estetica

Rita Pavone è tra le artiste più apprezzate dal pubblico, vanta una carriera stimabile segnata da successi nel mondo della musica, della tv e del cinema. Ha debuttato giovanissima e da subito ha manifestato un talento speciale: cantante, ma anche attrice e conduttrice, Rita nel corso degli anni ha saputo spaziare e ha sempre dimostrato di essere in grado di superare le sfide che le venivano proposte. Classe 1945,Rita Ori Filomena Merk-Pavone, questo il nome di battesimo, è nata a Torino, e da ragazzina si è distinta per la sua voce decisa. Nel 1963 ha debuttato al l Festival degli sconosciuti di Ariccia e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.

Titolare di singoli che hanno conquistato le classifiche internazionali, come La partita di pallone, Il ballo del mattone, Come te non c’è nessuno, Alla mia età, Rita è stata una delle poche artiste ad ottenere l’attenzioni anche degli inglesi. E’ entrata nella classifica del Regno Unito. In seguito ha anche debuttato come attrice nello sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca e questo l’ha consacrata un’artista dal talento eclettico e versatile. Rita ha anche esperienza come scrittrice e nel corso degli anni si è rivelata anche una bravissima cantautrice.

Nel 2006 ha annunciato il suo ritiro dalle scene, le intenzioni di non cantare più erano serie, ma dopo qualche anno la Pavone ha ammesso di non riuscire a stare lontano dalla musica. Nel 2013 è tornata sul palco, e nel 2016 ha partecipato a Ballando con le stelle, infine nel 2020 ha accettato di partecipare al Festival di Sanremo, un’offerta a cui non poteva dire di no, dove si è divertita e ha di nuovo avuto un contatto diretto con il suo numeroso pubblico che l’ha sempre seguita con affetto.

Rita Pavone e Teddy Reno, un amore vero

Giovanissima e nel momento clou della sua carriera Rita Pavone è finita al centro del gossip. La cantante si è infatti legata a Teddy Reno che era molto più grande di lei. La notizia del loro amore monopolizzò l’attenzione della cronaca rosa, inoltre l’opinione pubblica poco apprezzava questo amore. Inizialmente la relazione inficiò la carriera di Rita Pavone, anche perché Reno aveva alle spalle un matrimonio fallito ed aveva già un figlio. Nonostante le critiche Rita e Teddy si sono uniti e hanno avuto due bellissimi figli: Giorgio Merk e Alessandro Merk che oggi vivono e lavorano all’estero.

Dopo 54 anni sono una coppia solida e felice e non hanno mai fatto parlare di loro, hanno così dimostrato a tutti che i loro sentimenti erano sinceri e che l’amore, quando è vero, supera tutti gli ostacoli possibili. Nel 2003 Rita Pavone non è stata bene e ha combattuto con una grave malattia. Si è sentita male mentre era dietro le quinte di uno studio tv, è stata immediatamente soccorsa e all’ospedale le hanno diagnosticata la formazione di una placca nell’aorta che aveva ostruito la circolazione. A quanto pare la cantante è viva per miracolo.

Rita Pavone e la chirurgia estetica

Rita Pavone oggi vive in Svizzera, in una villa poco distante da Cernobbio e dal lago di Como: un posto davvero bellissimo e spazioso. Per quanto riguarda la chirurgia estetica la cantante di Cuore non ne ha mai parlato chiaramente, ma secondo la rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la notizia la cantante sarebbe ricorsa al ritocco estetico in diverse occasioni.

Le foto a confronto del prima e dopo rivelano labbra più carnose e zigomi più alti. Dettagli messi in evidenza dal tg satirico, ma non accertati ufficialmente.