Rita Dalla Chiesa e il no al Grande fratello vip 7 antecedente alla proposta di entrare in politica

Giorni convulsi questi in cui i partiti politici che si presenteranno alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022 stanno stilando le candidature delle donne e degli uomini che cercheranno di entrare alla Camera e al Senato nella prossima legislatura. Fra questi nomi sono presenti anche quelli di personaggi che hanno popolato il piccolo schermo italico e fra di loro spicca quello della giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa. Un nome questo che ha generato qualche polemica e di cui vale la pena fare chiarezza rispetto ad alcuni aspetti scaturiti dalle pagine di alcuni organi di informazione, sia cartacea che digitale.

In particolare parlando della candidatura dell’ex conduttrice di Vediamoci sul 2 alle prossime Elezioni politiche, è stata accostata la possibilità di una sua partecipazione in qualità di concorrente al Grande fratello vip 7, alla candidatura scaturita in queste ultime ore per la Camera nelle file di Forza Italia, come se le due cose fossero in qualche modo collegate. Più nello specifico si è scritto che la sua rinuncia al Gf vip 7 sia per certi versi dovuta alla conseguente scelta della signora Dalla Chiesa di entrare in politica. Nella realtà le cose starebbero diversamente.

Per prima cosa occorre capire se Rita Dalla Chiesa avrebbe rinunciato a partecipare in qualità di concorrente all’edizione numero sette del Grande fratello vip, perchè aveva già deciso di scendere in politica. Secondo le nostre ricostruzioni questo non è vero. La decisione dell’ex conduttrice di Forum di non partecipare alla prossima edizione del Grande fratello vip è dello scorso mese di luglio. Rita Dalla Chiesa, dopo aver ricevuto le visite di Alfonso Signorini e Andrea Palazzo che la invitavano a partecipare al varietà di Canale 5, pur lusingata dalla loro proposta ha declinato l’invito.

In particolare Rita Dalla Chiesa ha dato la sua risposta definitiva circa l’invito del suo amico Alfonso Signorini di partecipare al Grande fratello vip 7 il 14 di luglio, in quell’occasione Rita ha detto a Signorini di non voler partecipare al suo programma perchè non lo sentiva nelle sue corde. La proposta invece dei vertici di Forza Italia a Rita Dalla Chiesa è arrivata il giorno di Ferragosto, quindi un mese dopo la sua decisione di non fare il Gf vip 7. Un proposta assolutamente inaspettata per la giornalista, che dopo giorni di riflessioni ha deciso di accettare.

Rita Dalla Chiesa dunque è stata candidata da Forza Italia in Puglia come capolista al proporzionale nel collegio di Molfetta-Bari e all’uninominale di Molfetta. A questo proposito sono uscite frasi contro questa candidatura motivate dal fatto che Rita Dalla Chiesa non conosca bene la regione per cui è stata candidata. Per la verità basterebbe leggere il curriculum della figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per vedere che l’ex conduttrice di Forum ha frequentato per molti anni la Puglia e ci ha pure lavorato, per la precisione nel gruppo radiotelevisivo più visto di quel territorio, ovvero Tele Norba e anche Radio Norba.

Nessun collegamento dunque fra la rinuncia di Rita Dalla Chiesa di partecipare al Grande fratello vip 7 avvenuta alla metà del mese di luglio e la sua accettazione della proposta dei vertici di Forza Italia circa il suo ingresso in politica arrivata lo scorso Ferragosto. Per altro il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha cosi commentato la scelta del suo partito di candidare Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni politiche :