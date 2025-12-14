Rita Dalla Chiesa, perché ha lasciato Forum e la confessione su Fabrizio Frizzi

In una recente intervista Rita Dalla Chiesa ha rivelato perché ha lasciato Forum e ha fatto una confessione inaspettata su Fabrizio Frizzi.

Rita Dalla Chiesa, conduttrice e oggi parlamentare, è tra i personaggi tv più apprezzati dal pubblico. Vanta una lunga carriera televisiva dove ha manifestato talento e professionalità, da qualche anno si è allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi alla politica, ruolo che le piace particolarmente. Nonostante sia una parlamentare a tutti gli effetti non manca di dire si a ospitate in talk di successo di rilasciare interviste. Recentemente nel salotto di Storie di Donne al Bivio si è raccontata soprattutto come persona. Ha ricordato alcuni momenti della sua carriera e ha parlato anche della sua vita privata.

La conduttrice ha fatto un bilancio del suo vissuto, la narrazione a tratti nostalgica ha appassionato i telespettatori. Rita ha parlato del motivo che l’ha portata a lasciare Forum, format che ha condotto per più di 20 anni e a cui era particolarmente legata. Ha poi ripercorso i momenti salienti della sua carriera televisiva e infine ha rivelato di aver fatto alcuni errori di cui in seguito si è pentita. Immancabile per Rita non citare il legame speciale che ha avuto con Fabrizio Frizzi, un amore vero e sincero.

La morte del conduttore le ha lasciato un grande vuoto, anche se all’epoca del decesso erano separati già da qualche anno. Nonostante il divorzio Rita e Frizzi hanno protetto il loro vissuto insieme e il loro legame di amicizia era sincero e leale. Rita era anche molto felice per Fabrizio che finalmente aveva realizzato il sogno di avere una famiglia tutta sua.

Rita Dalla Chiesa: “Ho abbandonato Forum perché…”

La conduttrice ha definito Forum la sua famiglia televisiva, dire addio al programma dopo 23 anni non è stato facile, ma in quel momento ha pensato che fosse la cosa giusta: “Lasciai perché mi dissero che Forum avrebbe chiuso i battenti. Era settembre, i contratti per la mia squadra si facevano solo fino a dicembre. Non me la sono sentita di far pagare a tante famiglie il peso delle mie scelte e me ne sono andata. Ma quelle erano voci che poi si rivelarono infondate visto che Forum va ancora in onda.”

Rita Dalla Chiesa ha poi ammesso di aver fatto un errore, e che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a Berlusconi che l’avrebbe rassicurata: “Sbagliai a non andare a Milano da Berlusconi. Lui mi avrebbe detto la verità ed io sarei rimasta al mio posto.” Parole che rivelano il suo fedele legame con Mediaset.

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: “L’ho perso due volte”

Durante l’intervista Rita Dalla Chiesa ha ricordato anche Fabrizio Frizzi e il legame speciale e sincero che ha avuto con lui. La parlamentare ha speso parole d’affetto e ha ribadito quanto è stato importante per lei: “Quando è morto mio padre ero distrutta, l’incontro con lui mi ha salvato. La sua leggerezza, il suo amore tenero mi hanno ridato vita.” Un amore il loro vissuto in modo totalitario per entrambi.

La conduttrice non ha nascosto il suo dolore per la perdita e ha affermato di aver sofferto sia quando si sono separati che quando è morto: “Poi l’ho perso due volte quando ci siamo separati e quando è mancato. Un dolore forte che non passerà mai definitivamente”.