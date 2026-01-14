Risiko – Sfide di potere: debutta stasera su Canale 5 il nuovo programma di Federico Rampini

Federico Rampini racconta da New York sul nuovo programma di approfondimento di Canale È i nuovi equilibri geopolitici mondiali. Prima puntata dedicata all’America e alle nuove ambizioni di Trump

Parte stasera, mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, Risiko – Sfide di potere, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset. Sei episodi per raccontare i nuovi equilibri geopolitici mondiali attraverso i leader e le aree chiave che stanno ridisegnando il pianeta.

Risiko, viaggio geopolitico da New York

Federico Rampini guida gli spettatori in un viaggio attraverso le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. L’ambientazione scelta è New York, città simbolo del mondo intero, da cui il giornalista osserva e analizza le dinamiche internazionali che stanno cambiando il volto del pianeta.

Il programma si sviluppa in sei episodi, ciascuno dedicato a un territorio o a un leader che sta ridefinendo gli assetti di potere: dagli Stati Uniti di Donald Trump alla Cina di Xi Jinping, dalla Russia di Vladimir Putin all’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, fino all’Europa alle prese con il riarmo tedesco voluto dal cancelliere Friedrich Merz e all’Africa in grande trasformazione.

La prima puntata: l’America di Trump

La puntata d’esordio è dedicata all’America di Donald Trump, ripercorrendo il percorso che dalle origini nel mondo immobiliare newyorkese ha portato il tycoon alla Casa Bianca. Il racconto analizza come Trump utilizzi la minaccia e l’avvertimento come strumenti costanti di negoziazione, dalla guerra commerciale alle offensive diplomatiche, fino al recente blitz in Venezuela per la cattura di Maduro

Per comprendere l’accelerazione del trumpismo, la narrazione torna al 2008, al fallimento di Lehman Brothers che ha scatenato non solo il panico finanziario mondiale ma ha anche generato i movimenti di piazza, da Occupy Wall Street al Tea Party, che hanno spianato la strada al movimento MAGA (Make America Great Again). Con il contributo di esperti come Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali di Roma, e Paolo Magri, direttore dell’ISPI, il programma esplora come il trumpismo continui a mettere in discussione il concetto di globalizzazione.

Il racconto tra storia e attualità

Attraverso le strade e i palazzi di New York, ma anche nei quartieri e nelle comunità meno conosciute, Rampini intreccia storia e attualità in un racconto arricchito da immagini d’archivio, riprese d’epoca e dagli interventi di analisti, inviati di guerra e giornalisti. In ogni puntata, l’obiettivo è ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze, in uno scontro che potrebbe presto riguardare tutti noi, senza dimenticare il racconto dell’Italia e delle conseguenze che le tensioni internazionali hanno sul nostro Paese.

Risiko – Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini, con la regia di Giacomo Frignani.