Riserva Indiana, le anticipazioni della seconda puntata: tutti gli ospiti di Stefano Massini

Continuano gli appuntamenti con Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini. Con il suo messaggio di educazione, lo scrittore ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo. Lo show è iniziato lo scorso 8 settembre. Il cuore del programma è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana.

Gli ospiti della seconda puntata

Il prossimo episodio di Riserva Indiana va in onda lunedì 15 settembre. Ad aprire la settimana è Marco Masini, con cui si parlerà di emozioni, umane e del mondo animale. Un viaggio tra scienza e saggezza antica nella puntata di martedì 16 con ospite Venurus, per imparare che i pensieri vanno lasciati andare e non trattenuti. Insieme a Piero Pelù, mercoledì 17, si analizzerà come il mercato delle armi ha unito guerra e denaro in un’alleanza indissolubile. Giovedì 18 si racconterà come le parole e i destini possano trasformarsi fino a diventare tragedia. Sarà in studio Fabri Fibra. La settimana si conclude, venerdì 19, con Ernia. Tra libri, amicizie e memorie, Massini proverà a capire un concetto semplice e difficile: a volte basta ascoltare.

L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3. Riserva Indiana è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.