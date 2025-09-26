Riserva Indiana, le anticipazioni della prossima settimana: tutti gli ospiti di Stefano Massini

Lunedì 29 settembre inizia l’ultima settimana in compagnia di Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo. Il cuore del programma è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Riserva Indiana

Apre la settimana di Riserva Indiana Riccardo Sinigallia, con lui cercheremo di capire che cos’è davvero la ricchezza. Martedì 30 settembre Enrico Ruggeri ci accompagnerà dentro le pagine di storia che non si raccontano. Insieme a Dente, mercoledì 1° ottobre, ci chiederemo come è cambiato davvero il corteggiamento. Giovedì 2 Eugenio Finardi ci porterà nel suo mondo “extraterrestre” dove ci chiederemo: chi sono davvero gli alieni? La settimana si conclude, venerdì 3, con un viaggio nel potere della musica, tra memoria e salvezza. Ospite della puntata Cristiano Godano.

L’appuntamento con Riserva Indiana è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3.

I dettagli del programma

“Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Consulente editoriale Rai Felice Cappa. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.