Rilascio degli ostaggi in Medio Oriente, Mediaset cambia programmazione: tutte le variazioni (in arrivo)

Nelle prime ore della giornata di oggi, 13 ottobre, è previsto il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente. Questo dovrebbe essere il primo atto determinante della pace raggiunta tra Israele e Hamas. Un momento molto atteso da milioni di persone in tutto il mondo, e su cui la tv sta concentrando la sua attenzione. Il palinsesto Mediaset ha infatti annunciato che ci sarà in queste ore una copertura speciale, al fine di seguire l’evoluzione della situazione.

Cambio programmazione per le reti Mediaset

L’informazione Mediaset sta seguendo attentamente l’evoluzione della situazione in Medio Oriente. Ieri sera, 12 ottobre, è andata in onda un’edizione straordinaria del Tg5 dalle ore 23.10 per seguire l’annunciato rilascio degli ostaggi. Si susseguono anche tutte le edizioni dei Tg con al centro questa tematica: in particolare, va in onda su Rete 4 lo Speciale Tg4, a partire dalle ore 11.40, sulla firma degli accordi di pace a Sharm El Sheikh e sull’andamento del rilascio degli ostaggi. Anche il programma Mattino Cinque, in diretta dalle ore 8.40 su Canale 5, sta dedicando molto spazio al racconto della giornata per la pace in Medio Oriente e all’arrivo del Presidente USA Donald Trump, in primis a Tel Aviv e poi in Egitto per la cerimonia di pace e la firma del trattato.

A partire dalle ore 15.30, viene invece trasmesso su Rete 4 l’appuntamento con Diario del Giorno, che sarà appunto interamente dedicato a tutti gli aggiornamenti. Si parlerà inoltre di Medio Oriente anche in simulcast sul canale 51 Tgcom24, che coprirà gli eventi con dirette e ospiti, nel corso di tutte le altre fasce orarie della giornata.