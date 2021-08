Ricomincio da Raitre è un varietà dedicato al mondo degli spettacoli dal vivo, condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu, in onda su Rai 3.

Il programma dà la possibilità a vari artisti, fermi a causa della pandemia di COVID-19, di tornare ad esibirsi. La trasmissione si pone anche l’obiettivo di promuovere le riaperture di tutti i teatri italiani.

A partire da metà settembre 2021, andrà in onda la seconda edizione.

La regia è a cura di Stefano Vicario.

Ricomincio da Raitre: quando andrà in onda?

La nuova edizione del programma di Rai 3 avrà inizio a metà settembre. Il programma andrà in onda ogni domenica, in prima serata.

Il programma è visibile anche in streaming, sul sito di Rai Play, dove si può rivedere la puntata anche una volta terminata la messa in onda.

Ricomincio da Raitre: nuove puntate

Anche la seconda edizione dovrebbe essere composta da quattro puntate.

Ricomincio da Raitre: ospiti

Gli ospiti di questa seconda edizione, attori, ballerini, musicisti, cantanti e non solo, porteranno in scena un estratto dei loro spettacoli che sono stati sospesi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Le performance dal vivo spazieranno tra diversi generi, dalla prosa alla danza, dal musical al varietà, dalla commedia ai monologhi.

Ricomincio da Raitre: chi presenta

Anche in questa seconda edizione, il programma sarà condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu.

Stefano Massini è uno scrittore e drammaturgo che, per quanto concerne il piccolo schermo, ha lavorato, nel 2019, ai testi della seconda edizione di Danza con me, evento televisivo di Rai 1 con Roberto Bolle, è apparso durante il Concerto del Primo Maggio 2018, in onda su Rai 3, e ha preso parte a Piazzapulita, programma di La7 di Corrado Formigli. Dal suo libro 55 giorni. L’Italia senza Moro, è stato tratto l’omonimo programma con Luca Zingaretti, andato in onda su Rai 1 nel 2018.

Andrea Delogu, invece, negli ultimi anni, ha condotto La vita in diretta Estate, Tutti a Scuola, Bangla – Diario di un film, Premio Campiello, Telethon, Guarda… Stupisci e B come Sabato. Nel 2021, condurrà anche il programma Tonica.

Ospite fisso del programma, è il musicista Paolo Jannacci.

Ricomincio da Raitre: diretta

Il programma di Rai 3 va in onda in diretta dal Teatro Sistina, in Roma.