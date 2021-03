Poco più di 24 ore fa il dibattito dei social si è puntato sulla segnalazione giunta a Chi l’ha visto che ha riacceso la speranza di un possibile ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004. Il promo lanciato dal programma condotto da Federica Sciarelli è stato immediatamente commentato e analizzato.

Non entreremo nei particolari di un caso già abbastanza delicato (poiché ancora in fase di accertamenti) ma, brevemente, per chi non lo sapesse: una ragazza (Olesya Rostova) si è presentata ad una trasmissione russa raccontando di essere stata rapita da bambina. La ragazza ha la stessa età che oggi avrebbe Denise. Alcuni lineamenti del suo volto presenterebbero delle somiglianze con la bambina e con sua madre, Piera Maggio, donna che da anni lotta per sapere che fine ha fatto sua figlia.

Alcuni utenti su twitter hanno immediatamente sentenziato: la ragazza non è Denise Pipitone. Per farlo hanno puntato il dito contro il programma parlando sommariamente di un sensazionalismo inutile e persino illusorio. Su questo punto innanzitutto ricordiamo che si tratta di una segnalazione arrivata al programma, poi il discorso su come sia stata trattata la segnalazione prima della messa in onda della trasmissione è chiaramente soggettivo, ma la stessa Sciarelli ha indicato la via della cautela.

Arriviamo al dunque questa sera, mercoledì 31 marzo, contemporaneamente a Chi l’ha visto, è in onda il secondo appuntamento di Svegliati amore mio, la fiction di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ci concentriamo proprio su quest’ultimo, l’attore e regista infatti su twitter ha avuto da ridire proprio sul programma di Rai 3 che ha voluto anticipare lo scoop tramite lo spot promozionale.

Citando un utente di twitter che allontana l’ipotesi del ritrovamento di Denise Pipitone con tanto di invito a “evitare di guardare Chi l’ha visto“, Tognazzi ci mette il carico da 90: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più“. A questo punto, spostandoci su un territorio più televisivo, domattina attorno alle 10 si vedrà come si è consumata la battaglia negli ascolti.