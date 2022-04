Rick and Morty, i migliori Funko Pop da collezionare

Considerata di nicchia per un primo periodo, la serie animata Rick And Morty è diventata in poco tempo un vero e proprio cult, complice anche la distribuzione di Netflix per l’Italia. Nata come una parodia di Ritorno Al Futuro, la serie creata da Justin Roiland e Dan Harmon, è entrata di diritto nella cultura popolare come un piccolo gioiello di cui è impossibile non parlare, con scene iconiche e tantissime situazioni geniali che ci hanno fatto amare non soltanto i due protagonisti assoluti, lo scienziato Rick Sanchez e il nipote Morty Smith, ma anche l’intera famiglia e personaggi secondari come Palla di Neve, Puzzetta e Persuccello, Birdperson in lingua originale.

Come ogni fenomeno culturale che si rispetti, Funko Pop ha reso omaggio a Rick And Morty con una valanga di action figure in vinile da collezione che ritraggono tutti i principali personaggi del cartone animato in alcune situazioni davvero iconiche, come Morty che tiene in mano i mega semi della discordia o Rick nella Mech Suit.

Se anche voi amate collezionare i divertenti e iconici Funko Pop, oggi vogliamo presentarvi i migliori dedicati a Rick And Morty, dai singoli personaggi ai veri e propri set da esporre in casa o regalare ad altri fan del cartone animato!

I migliori Funko Pop di Rick And Morty

Vediamo insieme, personaggi per personaggio, i migliori Funko Pop di Rick And Morty.

Rick Sanchez

Morty

Tutti gli altri personaggi di Rick And Morty in versione Funko Pop