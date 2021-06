L’abuso dei social network, ma anche la ricerca disperata di una madre della figlia biologica ed un ristorante che apre non proprio nel migliore dei modi. C’è un po’ di tutto (e forse anche troppo) in Ricetta per un inganno, il film-tv in onda questa sera, mercoledì 23 giugno 2021, alle 21:20, su Raidue.

La trama di Ricetta per un inganno

Il film-tv si apre con una donna che esce da un’agenzia di adozioni, ma viene uccisa da misteriosa assaltatrice. Subito dopo la telecamera si sposta su Vanessa (Bree Williamson), giovane donna in procinto di aprire un proprio ristorante e sposata con Mark (Adam Hurtig). I due hanno appena adottato una bambina, a cui hanno dato il nome Lacy (Annelise Pollmann).

Poco prima dell’apertura del ristorante, Ricardo Gomez (Ernesto Griffith), aiutante di Vanessa in cucina, viene ucciso. La donna deve trovare un sostituto ed inizia i colloqui: il “caso” vuole che tra i candidati c’è anche Taryn Jones (Sarah Lind), una donna che poco prima aveva chiesto l’amicizia sul profilo social di Vanessa, diventando la sua 10.000esima follower. Vanessa non la conosce, ma accetta l’amicizia di tutti per fare pubblicità al proprio ristorante: dopo un colloquio, decide di assumerla.

Taryn e Vanessa diventano amiche, ma ben presto si scopre che Taryn ha un secondo fine: inizia infatti ad insinuarsi nella vita di Vanessa, sabotando le sue capacità di madre e moglie e provando così ad avvicinarsi al marito e, soprattutto, alla figlia.

Chelsea (Kate Yacula), amica di Vanessa, vede Taryn litigare al ristorante con una certa Ginny (Stefanie Wiens), che la chiama Tina, e s’insospettisce. Racconta l’episodio a Vanessa, ma questa non dà peso alla cosa, finendo per litigare con l’amica.

Taryn prosegue intanto con il suo piano: fa venire al ristorante un importante critico con un giorno di anticipo rispetto al previsto, costringendo Vanessa a non presentarsi a scuola da Lacy, cosa che invece fa lei, legando ancora di più con la bambina. Le cose precipitano quando Taryn convince Lacy a fare un gita, che si trasforma in un rapimento.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

La verità è che Taryn (il cui nome è Tina) è la madre biologica di Lacy, il cui vero nome è Patrice. La donna decide di portarla in una casa nel bosco, vicino ad una tavola calda, in cui vive, per poter iniziare la loro vita insieme. Taryn, anni prima, aveva avuto un crollo psicologico per cui aveva dato la bambina in adozione; poi, fu arrestata e condannata a tre anni di prigione per aver accoltellato -senza averla uccisa- una donna.

Ginny, che la riconosce al ristorante, altri non è che la sua compagna di cella, a cui aveva raccontato la sua storia. Taryn, inoltre, in carcere aveva iniziato a lavorare in mensa, cosa che l’ha facilitata nel farsi assumere da Vanessa (e per cui ha ucciso Ricardo). Per complicarsi la vita, inoltre, Taryn ha ucciso anche Phil Amhurst (Will Woytowich), l’agente che doveva controllare la sua condotta durante la libertà vigilata.

Tornando al presente, Vanessa scopre la verità su Taryn (che nel frattempo ha rinchiuso Mark nella stanza congelatore del ristorante) e dove vive. La raggiunge, mentre Lacy cerca di escogitare invano dei modi per fuggire. Vanessa viene scoperta da Taryn: le due si confrontano, con Taryn che chiede a Vanessa di lasciarle in pace e quest’ultima che cerca di essere comprensiva con la donna circa le ragioni per cui si è comportata così.

Lacy morde Taryn, riuscendo a scappare verso Vanessa che, approfittando della distrazione, spara a Taryn. L’arrivo della Polizia chiude la vicenda. Alla fine, Vanessa e la sua famiglia si scattano un selfie davanti al ristorante, ma Vanessa si guarda bene dal pubblicare la foto sui social.

Curiosità sul film-tv

Il film-tv è andato in onda su Lifetime nel 2019, con il titolo “Recipe for danger” (ma è anche noto come “Fatal friend request”). Nel cast, spicca Bree Williamson, nel cast della soap Una vita da vivere, ma anche Sarah Lind, nel cast dei film-tv Martha Vineyard’s mysteries.

Ricetta per un inganno, streaming

E’ possibile vedere Ricetta per un inganno in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv. tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.