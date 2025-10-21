Riccardo Stimolo: età, dove vive, studi, fidanzata, profilo instagram. Tutto sull’allievo di Amici

Riccardo Stimolo è uno degli allievi di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo talento canoro ha infatti conquistato i giudici, che hanno optato per la sua presenza nella Scuola d’arte più famosa della tv. Originario di Malnate (provincia di Varese, in Lombardia), il giovane artista è nato presumibilmente tra il 2005 e il 2006, dato che al momento ha 19 anni. Lui è originario del Nord Italia ma è comunque legato profondamente alla Sicilia: i suoi genitori sono infatti originarie di questa regione e vi tornano spesso in estate.

Chi è Riccardo Stimolo e cosa faceva prima di Amici

Sin da quando era bambino, il suo più grande sogno è sempre stato quello di trasformare la sua passione per la musica in lavoro. Ha quindi sempre cantato e nel frattempo ha anche aiutato il padre nel suo lavoro di elettricista. Al momento si sta però concentrando sul suo futuro come cantante ed è quindi riuscito ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, famoso talent show in onda su Canale 5 ormai da anni e capitanato da Maria De Filippi. A volerlo fortemente nel programma è stato soprattutto Rudy Zerbi, che lo ha scelto per il suo team.

Riccardo è inoltre molto attivo sui social e il suo profilo Instagram ufficiale vanta la presenza di circa 36.000 follower. Un numero che è destinato a crescere di più, soprattutto considerando la sua presenza nel talent. C’è inoltre da dire che il suo profilo è pubblico ma che lui stesso non ha ancora pubblicato alcun post, optando per la tutela della propria privacy. Il suo ingresso nel talent è avvenuto con l’interpretazione del brano Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Durante la performance il ragazzo si è emozionato così tanto da iniziare a piangere, tanto che Maria De Filippi ha deciso di concedergli un raro bis immediato e gli ha permesso di riprendere fiato. Quando ha ripreso a cantare, il pubblico si è alzato in piedi in una standing ovation.

La vita privata

Proprio perché è sempre molto riservato, il giovane cantante non ha ancora rivelato informazioni in più sul proprio stato sentimentale. Di lui si sa però che al momento è single e che nella sua vita c’è stata una fidanzata. Pare che abbia avuto una delusione amorosa poco prima di entrare nella Scuola. “Non piango mai davanti agli altri” – ha raccontato lui durante la trasmissione – “L’ho fatto solo davanti alla mia ex“.