Ricatto d’amore andrà in onda stasera in tv su Rai 1 in prima serata. Ecco la trama del film interpretato da Sandra Bullock e Ryan Reynolds, durata, curiosità e come finisce.

Stasera su Rai 1 andrà in onda, in prima serata, il film “Ricatto d’amore” con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. A seguire potete leggere trama, curiosità, durate e finale della pellicola, una commedia romantica divertente e leggera. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Raiplay.

Ricatto d’amore, la trama del film

Margaret Tate (Bullock) è la dispotica datrice di lavoro di Andrew Paxton (Reynolds) assistente vessato e senza alcuna vita sociale. Un bel giorno però il destino spariglierà le carte invertendo i ruoli e permettendo a Andrew di rifarsi delle angherie subite. il riscatto arriverà con la notizia che il visto di Margaret, che è cittadina canadese, sta per scadere e che lei sarà presto rimpatriata.

Per evitare che ciò avvenga Margaret fingerà di essere in procinto di convolare a nozze proprio con Andrew, a cui non sembrerà vero di avere la donna in pugno. Così la “coppia” per conoscersi meglio e superare indenne l’iter burocratico a cui verrà sottoposta partirà per l’Alaska, cogliendo l’occasione di una riunione di famiglia e del compleanno della nonna paterna di Andrew per far conoscere a Margaret la famiglia del futuro “marito”,

Questo periodo vissuto da “fidanzati” sarà l’occasione per i due di conoscersi meglio e scoprire di avere molto più in comune di quel che immaginavano.

Il film dura 1h e 48 minuti.

Curiosità sul film “Ricatto d’amore”.

Nella trama Sandra Bullock è una canadese che vuole sposare il suo assistente americano (Ryan Reynolds), al fine di restare negli Stati Uniti ed evitare il ritorno in Canada. Nella vita reale è invece Reynolds ad essere canadese e la Bullock americana.

Secondo le indiscrezioni, Julia Roberts era la prima scelta per il ruolo di Margaret, ma secondo l’attrice avrebbe rifiutato di subire una riduzione del suo compenso quindi è stata scelta Sandra Bullock.

Nel film doveva apparire il wrestler Barry Ace, ma non venne mai convocato per le riprese.

La pellicola è costata 40 milioni di dollari ed è stata un successo incassando, in tutto il mondo, oltre 317 milioni, di questi 163 incassati in patria.

Betty White (Nonna Annie) era dubbiosa se accettare questo ruolo nel film, perché le riprese l’avrebbero costretta a passare dieci settimane lontana dal suo cane, un golden retriever.

Come finisce “Ricatto d’amore”

La commedia romantica ha un lieto fine che quasi tutti possono immaginare. Pur in dubbio se lasciarsi andare, Margaret – alla fine – cede alle proprie emozioni e accetta la genuina proposta di matrimonio di Andrew, che bacia, finalmente, con un evidente trasporto.