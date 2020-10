Francesco Panella riparte dall’Italia e dai ristoranti in crisi per il lockdown con Riaccendiamo i fuochi, in onda da oggi – 26 ottobre 2020 – alle 21.25 su Nove. Un debutto che cade nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo DPCM del Governo Conte che chiude i ristoranti alle 18.00, fatti salvi asporto e consegna a domicilio: un’ulteriore botta per un settore già in ginocchio che Riaccendiamo i fuochi ha cercato di raccontare con gli ‘occhi’ di una speranza da tenere accesa, come ci ha raccontato lo stesso Panella nell’intervista concessaci alla vigilia della prima.

In tutto 5 puntate (anche se ne sono state realizzate 6, come ci ha detto Panella) su altrettanti ristoranti a conduzione familiare, prodotte da EndemolShine Italy per Discovery Italia e girate in estate in quella che è stata a lungo la principale zona rossa. In ogni puntata, con l’aiuto di un complice – un congiunto o un amico del ristoratore – Panella si ‘infiltra’ sotto copertura nei ristoranti, con tanto di telecamere nascoste per vivere senza filtri i problemi di queste attività. Dopo lo svelamento, analizza con il proprietario gli errori e proporre delle soluzioni concrete. Panella partecipa poi a un servizio completo alla presenza di un secret customer, ovvero un professionista del settore che darà la sua opinione sul ristorante. E nel corso delle puntate vedremo Allan Bay, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera, Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana, lo chef Arcangelo Dandini, Andrea Grignaffini, critico gastronomico del gruppo L’Espresso, Bernardo Toccafondi, social media manager di Eataly Net. Infine, dopo aver fatto emergere tutti i problemi, riavvierà i motori delle attività con nuove strategie e aiuterà le famiglie dei ristoratori a ritrovarsi e riaccendere i fuochi per riiniziare un nuovo viaggio.

Riaccendiamo i fuochi, come seguirlo in diretta e in streaming

Il programma va in onda ogni lunedì alle 21.25 su Nove (DTT, 9) e disponibile in streaming su Dplay.