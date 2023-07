Rete 4, l’inviata Rossella Grandolfo sbugiarda Andrea Giambruno sui cambiamenti climatici e il video diventa virale

I cambiamenti climatici sono sempre più evidenti anche in Italia e fare il negazionista di professione sta diventando sempre più difficile. Soltanto nelle ultime settimane il nostro Paese ha dovuto fare i conti con alluvioni improvvise, trombe d’aria, caldo da record, incendi e, nelle ultime ore, un nubifragio su Milano come non si erano mai visti. Eppure in alcune trasmissioni televisive si continua a minimizzare l’emergenza, negando di fatti anni di studi e di dati scientifici. E in queste ore, mentre l’Italia è divisa a metà tra un’ondata di caldo africano e maltempo violento, su Twitter sta circolando un video in arrivo dalla puntata di martedì scorso di Diario del Giorno, la striscia quotidiana di Rete 4 condotta dal giornalista Andrea Giambruno, il compagno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con l’inviata Rossella Grandolfo.

L’argomento del giorno è l’emergenza legata al clima, o quella che secondo gli ospiti invitati da Giambruno sarebbe tutt’altro che un’emergenza. In studio c’è la giornalista Caterina Collovati, mentre in collegamento ci sono l’editorialista di Libero Vittorio Feltri e la giornalista Karima Moual. Il conduttore apre la discussione minimizzando quello che sta succedendo:

Oggi è il grande giorno del grande caldo torrido e qualcuno si chiede se sia una novità che nel mese di luglio si raggiungano queste temperature. Secondo noi non è poi una grande notizia però in effetti si continua a parlarne e dibattere.

Il tono viene così settato, con Feltri che dà manforte al conduttore – “Gli ecologisti sono dei conformisti che parlano di caldo record, ma è sempre stato così a partire dagli anni Ottanta” – e quest’ultimo che ribatte quasi deridendo gli ambientalisti che da decenni stanno lanciando l’allarme: “Direttore, la notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà. Ma secondo gli ambientalisti la colpa è di noi cittadini che non ci curiamo dell’ambiente“.

La situazione si scalda con l’intervento di Karima Moual, che prontamente contraddice la tesi sostenuta da Feltri e Giambruno: “Io ascolterei più gli scienziati di Vittorio Feltri, che ha 80 anni e può ricordare le estati e gli inverni che ha passato ma non è uno scienziato“. Forse con l’obiettivo di stemperare la discussione, Andrea Giambruno si collega con l’inviata da Bari Rossella Grandolfo, chiamandola in causa con ironia: “Sotto un sole che picchia, la vedo già più abbronzata“.

Probabilmente dopo aver ascoltato il dibattito in studio, Rossella Grandolfo replica a tono e cita i dati del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC):

Scusate ma dico anche la mia, ci sentiamo di dare ragione agli scienziati dell’Ipcc dell’Onu, che studiano tutto questo e che purtroppo per tutti noi hanno confermato che le ondate di calore rispetto agli anni Ottanta sono aumentate e soprattutto si sono ravvicinate di gran lunga.

Ho voglia di recapitare una medaglia all'inviata di Retequattro e di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, che risponde al parterre negazionista organizzato in studio dal conduttore citando la scienza, i dati e l'IPCC. Ovviamente il conduttore le toglie la parola. pic.twitter.com/VI1glPGdl5 — Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) July 24, 2023

Grandolfo non sembra cogliere l’imbarazzo del conduttore, che balbetta qualcosa forse nel tentativo di chiudere il collegamento, e prosegue elencando le temperature registrate quel giorno, il 18 luglio scorso: “Chiedo scusa, mi ero segnata alcune temperature della giornata di oggi. Per esempio a Roma fanno 42 gradi. Qui in Puglia oggi a Taranto non ricordiamo a memoria diverse giornate in cui si arriva a 44 gradi“.

A quel punto, frettolosamente, Giambruno interrompe l’inviata, la ringrazia e chiude il collegamento per proseguire il dibattito in studio, più facile da controllare secondo la linea che il giornalista e conduttore, e non solo lui in casa Mediaset e chissà se presto anche in Rai, sta portando avanti secondo quella che ad oggi è a tutti gli effetti anche la linea del governo guidato dalla sua compagna Giorgia Meloni.

Quello che doveva restare un momento di diretta da dimenticare per il conduttore di Diario del Giorno, però, non è passato inosservato e da qualche ora sta circolando con insistenza via Twitter, dove gli utenti della piattaforma elogiano il coraggio dell’inviata e definiscono vergognoso il comportamento del giornalista.