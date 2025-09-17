Rete 4, stasera in onda Realpolitik: conduzione, ospiti e anticipazioni del nuovo programma Mediaset

Questa sera 17 settembre 2025 debutta su Rete 4 il nuovo programma di approfondimento politico denominato Realpolitik. Lo show è condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews, e si occupa di esplorare delle questioni politiche internazionali più delicate del nostro tempo.

I temi affrontati e gli ospiti della prima puntata

Nel corso della prima puntata, si parlerà in primis dell’ingresso delle forze armate israeliane a Gaza, un’operazione che sta suscitando dibattiti e scontri internazionali. Verrà quindi dettagliatamente analizzato questo intervento militare, al fine di capire le sue implicazioni a livello mondiale. Si affronterà inoltre la situazione al confine tra Russia e NATO, al momento sull’orlo del conflitto, con gli sviluppi recenti in Ucraina che ha riacceso delle vecchie tensioni. Gli ospiti in studio tenteranno di svelare come si stanno evolvendo i rapporti tra queste potenze mondiali.

Si analizzerà infine l’aumento della violenza politica, facendo soprattutto luce sull’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. Un argomento di estrema attualità che sta contraddistinguendo molte società contemporanee. Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni. Tra gli ospiti anche Virginia Raggi.

Chi è Tomaso Labate

Il giornalista e conduttore di Realpolitik è anche autore, conduttore radiofonico e televisivo. Al momento è al timone del programma Non è un paese per giovani su Rai Radio 2, oltre che del nuovo talk show politico di Rete 4. Diventato famoso per la sua rubrica su Il Corriere della Sera e su Io Donna, ha condotto anche programmi di approfondimento su La7 come In Onda e Fuori Onda.