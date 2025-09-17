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Rete 4, stasera in onda Realpolitik: conduzione, ospiti e anticipazioni del nuovo programma Mediaset

Tommaso Labate debutta al timone di Realpolitik, il nuovo show di approfondimento politico in onda su Rete 4 da stasera.

di Stefania Meneghella
Rete 4, stasera in onda Realpolitik: conduzione, ospiti e anticipazioni del nuovo programma Mediaset
17 Settembre 2025 10:47

Questa sera 17 settembre 2025 debutta su Rete 4 il nuovo programma di approfondimento politico denominato Realpolitik. Lo show è condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews, e si occupa di esplorare delle questioni politiche internazionali più delicate del nostro tempo.

I temi affrontati e gli ospiti della prima puntata

Nel corso della prima puntata, si parlerà in primis dell’ingresso delle forze armate israeliane a Gaza, un’operazione che sta suscitando dibattiti e scontri internazionali. Verrà quindi dettagliatamente analizzato questo intervento militare, al fine di capire le sue implicazioni a livello mondiale. Si affronterà inoltre la situazione al confine tra Russia e NATO, al momento sull’orlo del conflitto, con gli sviluppi recenti in Ucraina che ha riacceso delle vecchie tensioni. Gli ospiti in studio tenteranno di svelare come si stanno evolvendo i rapporti tra queste potenze mondiali.

realpolitik in onda su rete 4
Realpolitik in onda su Rete 4 – tvblog.it

Si analizzerà infine l’aumento della violenza politica, facendo soprattutto luce sull’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. Un argomento di estrema attualità che sta contraddistinguendo molte società contemporanee. Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni. Tra gli ospiti anche Virginia Raggi.

Chi è Tomaso Labate

Il giornalista e conduttore di Realpolitik è anche autore, conduttore radiofonico e televisivo. Al momento è al timone del programma Non è un paese per giovani su Rai Radio 2, oltre che del nuovo talk show politico di Rete 4. Diventato famoso per la sua rubrica su Il Corriere della Sera e su Io Donna, ha condotto anche programmi di approfondimento su La7 come In Onda e Fuori Onda.

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