Rete 4 si conferma rete dell’informazione in casa Mediaset e si prepara all’atteso appuntamento elettorale del 25 settembre. La programmazione classica sarà destinata a mutare, con un appuntamento speciale di Zona Bianca che – venerdì 23, ultimo giorno di campagna elettorale – andrà a prendere il posto di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, di conseguenza, si fermeranno per una settimana.

Giuseppe Brindisi con molta probabilità saluterà a mezzanotte, quando scatterà il fatidico silenzio pre-voto.

Il racconto in tempo reale dello spoglio, con la comunicazione dei primi dati delle coalizioni, verrà invece affidato a Quarta Repubblica che, in questa maniera, raddoppierà le puntate andando in onda sia il 25 che – come da prassi – lunedì 26.

Nicola Porro, già in campo con degli speciali a luglio durante la crisi di governo e a gennaio in occasione della corsa al Quirinale, non mollerà la linea fino al raggiungimento dei risultati definitivi. Si preannuncia pertanto una maratona fino a notte fonda.

Riguardo all’access prime time, invece, sempre domenica 25 dalle 20.30 alle 21.30 ci sarà Controcorrente con Veronica Gentili, chiamata a realizzare un racconto del voto a seggi aperti, quindi con tutte le limitazioni narrative del caso.