Renato Aldovino torna ai fornelli su Food Network: messa in onda e dettagli del nuovo format “Renato, Mammeta e tu”

Food Network dà il bentornato a Renato Aldovino, il raffinato pastry chef campano che è anche considerato il miglior cake designer italiano, oltre che il primo ad aver importato nel nostro Paese questa raffinata tecnica pasticcera. Ora è conduttore di Renato, Mammeta e Tu, il nuovo format in onda ogni giovedì alle 22 su Food Network (canale 33).

Il nuovo programma su Food Network

Il Maestro pasticcere è già stato protagonista di diversi programmi di successo come La Dolce Bottega di Renato e Le Dolci Nonne di Renato, e si misura ora con un format tutto nuovo. In ogni puntata di Renato, Mammeta e Tu, ospita infatti nella sua casa di Paestum una suocera e una nuora, mettendo così alla prova la loro sintonia ai fornelli. Due mondi diversi uniti dall’amore per la stessa persona: il figlio dell’una e marito o fidanzato dell’altra. Tante le dolci creazioni che realizzeranno le protagoniste sotto l’occhio esperto di Ardovino: dalle chiacchiere, ai maritozzi, passando per il tiramisù al limone. Ma anche ricette salate come gnocchi alla sorrentina, calamari ripieni e melanzane alla cilentana.

La preparazione delle appetitose ricette sarà per suocera e nuora l’occasione per confrontarsi simpaticamente su punti di contatto e criticità del loro legame, con Renato nelle inedite vesti di “mediatore familiare“, oltre che di guida ai fornelli. Complici o rivali, amiche o antagoniste, confidenti o in perenne lotta, suocere e nuore sono pronte a regalarci appassionanti storie di cucina, di vita e di famiglia.

“Renato, Mammeta e Tu“, prodotto da JumpCutMedia per Warner Bros. Discovery, è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. La regia è firmata da Alessandro Valbonesi.