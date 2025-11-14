Renata Presti chi è la dama tornata al trono over; età, lavoro, l’ex Maurizio e l’attrazione per Mario Lenti

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi di canale 5 e sono tantissimi i personaggi che hanno animato e continuano ad animare sia le puntate del trono classico che del trono over. Nel corso delle varie stagioni sono tornate tante dame e tanti cavalieri che, concluse le varie storie nate in studio, scelgono di rimettersi in gioco sentimentalmente. Tra le dame del passato che hanno scelto di richiamare la redazione per provare a conquistare il cuore di Mario Lenti c’è Renata Presti.

Un ritorno, quello di Renata, che non è passato inosservato: Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, l’hanno immediatamente riconosciuta così come i telespettatori storici del dating show di canale 5. Mario Lenti, invece, non conoscendola, ha deciso di accettare il suo corteggiamento scegliendo di farla restare nel programma per provare a conoscerla.

Tutto su Renata Presti, la dama che è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto per la prima volta Renata Presti nella stagione 2023/2024 del Trono Over. Durante il programma, aveva conosciuto Maurizio Franciacorta con cui era nato l’amore nonostante i dubbi del parterre e degli opinionisti per la differenza d’età. Renata, infatti, aveva 64 anni e lui 52 ma, nonostante tutto, i due avevano lasciato insieme il programma vivendo una storia d’amore lontano dai riflettori ma dopo qualche tempo, la storia è finita in seguito un viaggio di lei in Australia, organizzato prima dell’inizio della loro frequentazione.

Dopo essersi sentiti tutti i giorni durante l’assenza di Renata, poco prima del ritorno in Italia dell’ex dama, come ha raccontato lei stessa in una diretta Instagram con Fralof, non si sono più sentiti.

Mamma di due figli che vivono all’estero, Renata è anche nonna di una nipotina di tre anni e vive da sola. Tornata single, prima di tornare a Uomini e Donne, ha avuto anche altre esperienze come la partecipazione al concorso Miss Colline Conegliano e Valdobbiadene, dove è riuscita a conquistare la fascia di Miss Tronista Over U&D, un titolo che viene riservato ai personaggi famosi che scelgono di partecipare alla kermesse.

In passato, non aveva escluso la possibilità di tornare nuovamente nel parterre del dating show di canale 5 soprattutto se ci fosse stato un cavaliere interessante e la presenza nel programma di Mario Lenti l’ha spinta a rimettersi in gioco sperando di poter aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Dopo averla incontrata, Mario Lenti che ha deciso di partecipare al programma per superare il dolore per la perdita della moglie, è rimasto colpito non solo dalla sua bellezza, ma anche dal suo sorriso rassicurante e dal suo atteggiamento elegante.