Mario Lenti: età, lavoro, dove vive, la figlia famosa, profilo Instagram. Tutto sul cavaliere di Uomini e Donne

Diretto, senza filtri e con tanta voglia di innamorati ancora, Mario Lenti è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Mario Lenti è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha cominciato l’avventura nella trasmissione di Maria De Filippi nella stagione 2025/2026 facendosi notare immediatamente da Gemma Galgani che ha chiesto ed ottenuto di poter uscire con lui. Inizialmente, la frequentazione con Gemma è stata positiva ma se per la dama è scattata subito la scintilla, così non è accaduto per Mario che ha cominciato a conoscere anche Magda, un’altra dama del parterre.

Di fronte al coinvolgimento di Gemma, Mario ha fatto un passo indietro spiegandole di non vederla come la donna della sua vita ma di vedere in lei una semplice amica svelando anche di non provare alcuna attrazione fisica nei suoi confronti. La frequentazione con Gemma è così finita con la dama che lo ha anche accusato di averla presa in giro.

Mario, inoltre, ha deciso di chiudere anche con Magda preferendo uscire con Isabella July che ha poi lasciato la trasmissione per vivere un rapporto con una persona del suo passato ritrovata recentemente e con Cinzia Paolini. L’atteggiamento del cavaliere ha creato così molte polemiche in studio e tanta curiosità tra i fan del programma scoprendo che, nel passato recente del cavaliere, c’è un grande dolore.

Tutto su Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Classe 1953, Mario Lenti è un imprenditore edile ed è originario di Talsano, un rione del comune di Taranto dove vive ancora oggi. Mario ha deciso di partecipare al trono over di Uomini e Donne dietro consiglio dei figli che lo hanno spronato a mettersi in gioco nel tentativo di aiutarlo a superare un grande dolore.

Mario, infatti, ha perso la moglie con cui ha vissuto un grande amore durato cinquant’anni nel 2024 lasciando nella famiglia un vuoto immenso. Un dolore enorme con cui Mario convive anche se, nel parterre del trono over, sta ritrovando la spensieratezza. Un’esperienza che lo sta unendo ancora di più alla figlia Claudia che è stata una dama del dating show di canale 5.

Mario Lenti, infatti, è il padre di Claudia Lenti, dama del trono over che nella trasmissione di Maria De Filippi si è innamorata di Alessio Pili Stella con cui ha poi lasciato la trasmissione. La storia tra Alessio e Claudia è poi finita ma mentre il cavaliere è tornato in trasmissione, Claudia ha preferito non ripetere l’esperienza spingendo, tuttavia, il padre a fare la sua stessa esperienza.

Proprio Claudia, in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo 3, ha parlato della conoscenza tra il padre e Gemma spiegando di essere dispiaciuta per come è finita la loro frequentazione. “La storia non è decollata. Ci si frequenta, può nascere l’amore ma può anche non nascere. Loro hanno cominciato a frequentarsi anche in maniera più affettuosa rispetto ad una conoscenza che avviene fuori. Sono usciti, si sono dati qualche bacio ma non è scattato quello che doveva scattare. Purtroppo nella vita succede”, le parole di Claudia.