Continuano gli omaggi per la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Dopo aver dedicato gran parte della giornata di giovedì 8 settembre 2022 culminata con la notizia della morte (arrivata alle ore 19:40 in Italia), anche oggi le reti generaliste (e non solo) modificano parzialmente la loro programmazione per continuare il racconto di una lunga storia al trono e di una vita immensa di eventi e situazioni che hanno dato la possibilità di far conoscere al mondo la persona, oltre la corona.

Morte Regina Elisabetta II, l’omaggio delle reti Rai

Dalle 10 alle 10.55 su Rai 2, Tg2 Italia sarà in onda con uno Speciale condotto da Marzia Roncacci con numerosi contributi, verrà ripercorsa la vita della sovrana britannica fin dalla sua infanzia, gli anni del suo Regno, i rapporti con i familiari e con i potenti della terra.

In studio, Davide Desario, direttore di Leggo; e Adriano Monti Buzzetti, responsabile della redazione cultura del Tg2. In collegamento da Londra, la corrispondente Rai Natalia Augias e Stefano Fumagalli inviato del Tg2. Da Milano, la scrittrice Elena Mora e in collegamento il giornalista e scrittore Antonio Caprarica.

Su Rai 3 alle 13.15 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli e la professoressa Valentina Villa a Passato e Presente ripercorrono la vita di Elisabetta. Nel suo lungo regno ha vissuto il progressivo smantellamento dell’Impero britannico, attraversato guerre, grandi sconvolgimenti economici e sociali. E molte avversità, pubbliche e private, come la morte di lady Diana Spencer, ex moglie del suo primogenito ed erede al trono Carlo D’Inghilterra, che segna un passaggio cruciale del suo regno e della stessa monarchia inglese.

In prima serata su Rai Storia (ore 21:10) Elisabetta II sarà protagonista di Britannia, proposto da “La Grande Storia”. Racconta la storia della monarchia inglese tra Otto e Novecento ripercorrendo in particolare il regno di Elisabetta, dalla gioventù all’ascesa al trono, dagli scandali familiari fino alla lunga pandemia e alla morte del marito Filippo di Edimburgo, che avevano duramente provato la sovrana.

L’omaggio di Rai Cultura si chiude con Elisabetta II, 70 anni di regno, una video-biografia in onda sempre domani, venerdì 9 settembre alle 11.40, 19.30, 22.50 su Rai Storia (dopo una prima messa in onda stasera, giovedì 8 settembre alle 23.00).

Sul sito di Rai Cultura, infine, è disponibile uno Speciale interamente dedicato a Elisabetta d’Inghilterra, con programmi di approfondimento, materiali d’archivio provenienti dalle Teche Rai, fotografie esclusive.

Morte Regina Elisabetta II, l’omaggio di Sky

Su Sky Uno alle 17:20 con alcuni episodi di The Royals: il primo dedicato al rapporto tra la Regina e i tantissimi Primi Ministri che si sono succeduti durante il suo Regno: ben 14, da Winston Churchill a Margaret Thatcher a Tony Blair, fino a Boris Johnson, l’ultimo con cui ha avuto modo di lavorare prima della proclamazione, appena due giorni fa, del nuovo PM Liz Truss.

Alle 18:20, un focus sul rapporto tra Elisabetta e suo figlio Carlo, figlio maggiore e primo erede al trono.

Sulla stessa rete alle 19:15 The Coronation, uno speciale risalente al 65° anniversario dell’incoronazione in cui raccontava davanti alla telecamera, guardando anche filmati rarissimi, i suoi ricordi della cerimonia; un racconto di quella giornata, nel cuore del secondo Dopoguerra, che passa anche attraverso gli straordinari gioielli della Corona.

Alle 20:15, The Queen Unseen, in cui viene mostrato il lato più intimo e nascosto della Regina attraverso filmati privati, archivi informali o materiale proveniente da tutto il mondo.

Su Sky Cinema due alle 23:00 sarà proposto il film The Queen – La Regina, disponibile anche on demand, dove sarà eccezionalmente visibile per tutti gli abbonati Sky. La pellicola del 2006, diretta da Stephen Frears, vede protagonista Helen Mirren nei panni di Elisabetta che, dopo la morte di Lady Diana, cerca di proteggere la privacy della corte dall’invasione dei media.