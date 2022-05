Come vedere la Regata Storica delle Repubbliche Marinare 2022? Fino allo scorso anno, la risposta sarebbe stata semplice: in diretta tv su Rai 2. Saltata l’edizione 2020 per la Pandemia, l’edizione 2021 si è svolta a Genova ed è stata seguita dalla Rai con la sua consueta diretta. Ma quest’anno, a una settimana dalla 66esima edizione, non si sa se sarà possibile seguire la Regata in diretta tv. Lo fanno sapere gli organizzatori dell’evento che lamentano un silenzio irrituale da parte dei vertici della Rai, nonostante i tanti solleciti e le tante richieste per avere anche quest’anno uno spazio nella programmazione di Rai 2 per seguire live la gara tra i Galeoni di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia che si terrà ad Amalfi domenica 5 giugno alle 18.00. Una ventina di minuti di sfida ad alto tasso di adrenalina con equipaggi di 8 vogatori e un timoniere impegnati in una sfida a ‘sedile fisso’ capace di coinvolgere il pubblico come un derby calcistico.

Una questione certo relativa se vista nell’ottica di una programmazione ‘nazionale’: i più vedono la Regata come un evento ‘folkloristico’ che riguarda quattro specifiche comunità, legate da una storia comune di commerci e di guerre per il controllo del Mediterraneo. Un evento che, però negli ultimi 70 anni è diventata però un’occasione di scambio, convidisione, turismo e cultura. Senza dimenticare che la Regata Storica si avvale, sempre di più negli ultimi anni, di equipaggi di alto profilo sportivo, con molti esponenti delle squadre nazionali impegnati nelle specialità remiere del circuito italiano e internazionale. E si dimentica, in fondo, anche l’importanza che la sfida ha per i tanti ‘emigrati’ – parola che nell’epoca dello streaming sembra fuori moda – che hanno visto nella regata, e nelle sue rivalità storiche, il senso dell’appartenenza a una storia millenaria e nello stesso tempo a una comunità radicata, per quanto ‘lontana’ nello spazio.

La Rai ha quindi sempre onorato l’appuntamento con la Regata che si svolge a rotazione nelle quattro Repubbliche: l’evento ha rappresentato anche un momento di recupero del ruolo e della centralità dell’Italia nel Mediterraneo sin dalla sua nascita. La sfilata storica, tra costumi d’epoca e ricostruzione dei momenti centrali della storia delle Repubbliche, è stata a lungo seguita anche in diretta tv con tanto di commento, in quella funzione di ‘cattedra’ che la Rai ha saputo svolgere negli anni: una diretta che oggi è comprensibilmente ridotta alla sola gara. Ma tornando indietro nel tempo, fin dall’edizione di ‘prova’ nel 1955 a Genova – di cui resta testimonianza nei documenti dell’Istituto Luce – al debutto ufficiale nel 1956 a Pisa (alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che volle dare il patrocinio all’evento) la regata storica ha rappresentato l’inizio di una ‘nuova’ tradizione, cui neanche i contemporanei vogliono rinunciare.

La regata storica delle Repubbliche Marinare andrà in tv?

Lo dimostra la forza con cui i sindaci dei quattro comuni coinvolti hanno chiesto da tempo, e a gran voce, informazioni circa la copertura televisiva della Regata Storica 2022. Nonostante le istanze avanzate dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, di quello di Genova Marco Bucci, del Primo Cittadino di Pisa Michele Conti e del sindaco di Amalfi Daniele Milano, che ospita l’edizione, e nonostante l’interessamento del sen. Alberto Barachini, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, l’azienda non ha dato nessun cenno in merito alla copertura tv. Di fatto a ogggi, 28 maggio, la programmazione Rai dal 5 all’11 giugno non vede nessuno spazio dedicato alla Regata Storica: non è nemmeno citata. La guida tv vede su Rai 1, dalle 16.00 alle 18.00, la copertura del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, mentre su Rai 2 alle 18.10 è previsto il Tg2 Lis e alle 18,15 il Tg Sport della domenica: e chissà che una sintesi o una copertura non possa esserci lì. Su Rai 3, invece, è previsto uno Speciale Legambiente, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, s cura della TGR Piemonte TLV.

Il cambio al vertice della Rai sembra, dunque, aver cambiato anche qualcosa rispetto a questo evento che sarà sì di nicchia (e gli ascolti non oceanici certo lo confermano) ma è uno degli appuntamenti ormai classici delle tradizioni italiane (non soltanto estive) insieme ai vari Palii regionali (dalla Giostra della Quintana al Palio di Asti), per arrivare al Palio di Siena – evento dall’appeal senza dubbio più internazionale ma anche quello ‘ridotto’ nel corso degli anni nella programmazione tv – o anche alla Regata Storica di Venezia, che risale al 1841, riguarda solo la Serenissima e che di fatto è stata di ispirazione alla regata delle Repubbliche Marinare, anch’esso evento finora seguito sempre live dalla Rai.

Se la logica è quella di ottimizzare risorse e ascolti e attenersi strettamente al contratto di Servizio Pubblico, bisognerà capire come collocare questo tipo di eventi nella copertura Rai. Nel caso si verifichi l’esclusione di qualcuno a favore di altri, beh sarebbe l’inizio di una battaglia davvero antipatica. Sempre che l’azienda non guardi a una ‘brandizzazione’ e a una forma di introito che ‘minimizzi’ le perdite dovute, cercando un bilanciamento tra costi necessari e reali rientri pubblicitari/risorse canone.

In ogni caso, l’organizzazione denuncia

“l’atteggiamento di silenzio adottato dall’azienda […]: qualsiasi tentativo di interlocuzione è stato sin qui lasciato immotivatamente cadere nel vuoto. Se la 66esima regata storica delle quattro Repubbliche Marinare d’Italia, evento nato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, non avrà un suo spazio su una delle reti Rai, l’azienda non solo oscurerà una delle pagine di storia nazionale, ma tutto il suo carico di significato che accompagna l’evento sin dal giorno della sua istituzione”.

Come seguire la regata storica delle Repubbliche Marinare in tv?

La Rai non manderà nessuna squadra tv a coprire l’evento? Neanche la Testata Regionale della Campania? Se almeno fosse inviata una squadra in copertura potremmo sperare in una diretta live streaming su RaiPlay, giusto per onorare una tradizione decennale. Altrimenti confidiamo in una copertura live organizzata dalle istituzioni locali, Comune di Amalfi in primis.

Staremo a vedere.