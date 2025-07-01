Red carpet palinsesti Rai, i look più belli: gli outfit scelti dalle conduttrici

L’evento legato alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv ha sempre un certo eco mediatico. E’ atteso perché rivela tutte le novità televisive dell’autunno e inverno 2025-26: tra addii inattesi, nuovi arrivi e programmi sospesi o annullati tante le rivelazioni che hanno dato vita a diverse polemiche. Tuttavia l’evento, che si è tenuto come di consueto a Napoli, è stato anche una vetrina per i diversi volti Rai. Tra questi hanno spiccato soprattutto le conduttrici, che saranno protagoniste la prossima stagione tv. Personaggi che sono molto amati dal pubblico e che hanno sfilato sul red carpet accentrando l’attenzione su di loro.

Alcune hanno veramente conquistato la scena, hanno brillato di luce propria rivelandosi non solo dei personaggi tv di talento, ma anche dell’icone di moda e glamour. Caterina Balivo, che il prossima anno tornerà alla guida del salotto de La Volta Buona, ha scelto un look che non è passato inosservato. Ha indossato un competo marrone composto da una gonna a vita alta e un micro top, firmato Victoria Beckham. Capelli raccolto con uno chignon e make up delicato, ma ricercato. A completate l’outfit uan micro bag dorata e sandali in tinta.

La conduttrice è stata promossa appieno e ha conquistato tutti. Monica Setta invece ha ottenuto l’attenzione dei fotografi grazie ad un look decisamente glamour: ha indossato un abito blu notte appena sotto il ginocchio, con maniche a tre quarti e scollo a v che mette in risalto il suo lato A. Ad illuminare il tutto gli accessori: sandali con tacco altissimo in argento e azzurro davvero bellissimi.

Elisa Isoardi look total white: il tailleur è elegante e di classe

Francesca Fagnani ha sfilato con sul red carpet Rai con un tubino nero con dettagli quasi impercepibili: elegante, glamour ma anche sofisticata. Diversamente Elisa Isoardi ha scelto un look total white: un completo giacca e pantalone di classe. Capelli sciolti e viso acqua e sapone la conduttrice, che tornerà in onda con un programma tutto suo il sabato pomeriggio, ha brillato di luce propria. Era raggiante e sorridente e felice di essere parte della squadra Rai.

Presente all’evento anche Elettra Lamborghini che ha scelto un abito blu profondo, con scollatura accentuata abbinato a sandali griffati. A completare il look una collana con un ciondolo di zaffiro. Anche Valeria Marini ha indossato un abito decisamente vistoso: lungo, a sirena che metteva in evidenza le sue forme, con accessori che non sono passati inosservati: una collana con ciondolo a cuore e un bracciale a serpente hanno messo in ombra le bellissime scarpe e la mini borsa.

Palinsesti Rai per la stagione 2025/2026: le novità

Le novità dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026 non hanno esaltato la stampa più del dovuto. A parte una serie di conferme hanno fatto discutere i tagli apportati a Report e la soppressione di alcuni format come Petrolio. Inoltre non sono stati valorizzati personaggi giovani come Alessia Marcuzzi il cui Boomerissima e Obbligo e Verità non ha dato grandi risultati.

Penalizzato anche Alessandro Cattelan, che nonostante l’estro e l’innovazione non riesce ad imporsi al pubblico. E’ stato dato spazio alle fiction, che sono il fiore all’occhiello della Rai. Infine la dirigenza di rete ha ribadito che Sanremo si farà, e ogni polemica in corso sarà risolta in modo positivo.