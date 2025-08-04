Reboot Buffy, chi entra nel cast: il nome a sorpresa

Il reboot della celebre serie di Joss Whedon, che ha definito un’intera generazione di fan, porterà il pubblico nel prossimo capitolo del Buffyverse. Con un cast giovane e dinamico e un concetto rinnovato ma fedele alla serie originale, il reboot di Buffy l’ammazzavampiri promette di essere una delle novità più attese per gli appassionati di serie tv.

Il progetto, di cui è stato recentemente ordinato l’episodio pilota, vedrà il talentuoso attore nel cast principale, con un ruolo che potrebbe diventare ricorrente se la serie verrà effettivamente rinnovata da Hulu.

Reboot di Buffy: il nome che non ti aspetti

Kingston Vernes, giovane attore emerso grazie ai suoi ruoli in Mank e Harry Haft – Storia di un sopravvissuto, è stato scelto per un ruolo di rilievo nel tanto atteso reboot della serie cult Buffy l’ammazzavampiri. La protagonista non sarà più l’iconica Buffy Summers, interpretata da Sarah Michelle Gellar, ma una nuova Cacciatrice di nome Nova, interpretata dalla giovane Ryan Kiera Armstrong, che ha già conquistato il pubblico con il suo ruolo in Star Wars: Skeleton Crew. In questo nuovo capitolo, Buffy diventerà una presenza ricorrente, ma non più il fulcro della storia, che invece si concentrerà sulla figura di Nova, una sedicenne brillante ma solitaria.

Nel reboot, Carson è un giovane atleta delle Olimpiadi giovanili e uno degli studenti più popolari della New Sunnydale Academy, la nuova scuola dove Nova e gli altri protagonisti sono iscritti. Carson rappresenta l’oggetto della cotta di Nova, e, sebbene inizialmente appaia come un ragazzo superficiale e interessato solo alla sua popolarità, un evento che cambierà la sua vita lo porterà a notare Nova. Questo incontro segnerà l’inizio di un’evoluzione significativa del suo personaggio, che diventerà più profondo e complesso nel corso della serie.

Oltre a Kingston Vernes, il cast del reboot di Buffy l’ammazzavampiri include alcuni giovani talenti che contribuiranno a dare vita a questo nuovo capitolo. Sarah Bock, scelta per il ruolo di Gracie, un personaggio carismatico e leader di un gruppo di studenti molto legato alla chiesa, si unisce a Ava Jean, nel ruolo di Larkin, una ragazza descritta come una benefattrice cronica, e a Faly Rakotohavana, che interpreterà Hugo, uno degli studenti più privilegiati e simpatici della New Sunnydale Academy. Insieme, questi giovani attori daranno vita a una serie di personaggi che mescolano amicizia, rivalità, segreti e relazioni complicate, in un mondo che si intreccia sempre più con l’oscuro.

La scelta di Ryan Kiera Armstrong per il ruolo di Nova, insieme a questi attori, segnala un cast giovane, ma di grande talento, pronto a raccogliere l’eredità di Buffy senza tradire lo spirito originale della serie. Il reboot, infatti, non cerca solo di aggiornare la storia per le nuove generazioni, ma anche di espandere il mondo di Buffy in direzioni nuove e interessanti, mantenendo però il cuore della serie: una lotta contro forze oscure e il coraggio di affrontare la propria crescita personale.