Rebecca Gabrielli: chi è la nuova maestra di Ballando con le stelle

Sabato 28 settembre 2024, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle 2024‘, il programma di danza condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tra le new entry di questa stagione, nella fila delle maestre, troviamo Rebecca Gabrielli che avrà l’onore di ballare con I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi).

Conosciamola meglio:

Chi è Rebecca Gabrielli di Ballando con le stelle 2024: Età, lavoro, Instagram

Ha un profilo Instagram @rebecca_gabrielli che, ad oggi, vanta oltre 11700 followers.

E’ di Massa Carrara ed ha 29 anni. Attualmente vive a Roma.

Ha già preso parte, in passato, al programma di Milly Carlucci ballando con i Pooh, ballerini per una notte. Ha partecipato anche a ‘Il Cantante Mascherato’ e ‘UnoMattina’.

E’ fidanzata con Gianluca.

Per un periodo della sua vita, la danzatrice ha dovuto lasciare il mondo del ballo per occuparsi della famiglia al posto del padre, colto da ictus.

Ballando con le stelle 2024, gli accoppiamenti vip – maestri

Ecco le coppie in gara:

Bianca Guaccero – Giovanni Pernice

Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli

Federica Nargi – Luca Favilla

Alan Friedman – Giada Lini

Massimiliano Ossini – Vera Kinnuen

Nina Zilli – Pasquale La Rocca

I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli

Federica Pellegrini – Angelo Madonia

Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti

Tommaso Marini – Sophia Berto

Chi sono i maestri e le maestre di Ballando con le stelle 2024?

I maestri e le maestre di ‘Ballando con le stelle 2024’ sono: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Luca Favilla, Carlo Aloia, Angelo Madonia e Sophia Berto.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024?

Il cast definitivo è formato da Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Luca Barbareschi, Nina Zilli, I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi), Furkan Palali, Tommaso Marini e Anna Lou Castoldi.